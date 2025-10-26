Alejandro Díaz Castaño, director del FICX: "No nos obsesionan las cifras, sí la calidad y hacer felices a los espectadores"

¿Cuál es la idea principal de esta 63.ª edición del Festival de Cine (FICX) y qué quieren trasmitir?

Es una programación exuberante y aún más equilibrada si cabe, mimadísima y con la voluntad de abrirse a nuevos públicos y ofrecer propuestas para sensibilidades y generaciones diversas, siempre con la intención de descubrir buen cine independiente al espectador. Respecto a 2024 hay cambios en la estructura de programación, nuevos premios en secciones como FICX Premiere, que reúne una colección de grandes nombres del cine actual bastante impresionante, o La Noche del Corto Español, competitiva por primera vez. En cuanto a lo que se mantiene, me gustaría destacar el equipo del Festival, el mejor con el que he colaborado nunca.

FICX Premiere pasa a ser competición internacional.

Es una sección que nos permite estrenar a nivel nacional películas clave del cine contemporáneo y que amplía el espectro de programación, abriendo nuevos espacios y generando nuevos márgenes a la hora de decidir qué película puede encajar mejor en cada uno de los apartados de la Sección Oficial. Cuenta con grandes cineastas, principiantes y más veteranos, que podrían haber formado parte tranquilamente de la competición principal del Festival, Albar.

Albar, Retueyos y la nueva FICX Premiere. ¿Cómo recomienda elegir entre las tres?

¡Es muy complicado porque las tres tienen películas increíbles! (Risas) Diría que Albar está, si se me permite la expresión, "niquelada" este año. Todas las películas de esta competición tienen algo especial, y algunas como "Reedland", "Omaha" o "Al oeste, en Zapata" son de las mejores óperas primas que recordamos en años. Y algo que destacaría en general del programa de este año es la presencia de bastantes comedias y sátiras.

¿Qué criterio ha pesado más este año en la selección de Albar?

No es fácil de responder porque siempre hay un elemento intuitivo. Procuramos siempre, no estancarnos en fórmulas, evolucionar y tratar de leer los tiempos en los que vivimos, pero sin caer en lo coyuntural. Y hay otros criterios que tenemos claros, como reservar buenos espacios en el programa a ese cine que, si no pasa por aquí, puede que nunca llegue al público. Esa es una de nuestras prioridades fundamentales. Tampoco nos interesa acumular títulos solo por engordar el programa. Y hay otro aspecto que cuidamos mucho: el diálogo entre generaciones.

¿Qué cineastas internacionales confirmados visitarán Gijón?

Nos visitarán Frédéric Hambalek, autor de la fantástica comedia "What Marielle Knows"; Sven Bresser, que ha firmado una especie de "Twin Peaks" a la holandesa en "Reedland"; Laura Wandel, sin duda una de las grandes nuevas voces del cine europeo contemporáneo, con "L’intérêt d’Adam"; Cole Webley con su muy emotiva "Omaha"; Léonor Serraille y su magnética "Ari"; Amalia Ulman con su nueva película, "Magic Farm", tras el éxito de "El Planeta", entre otros. Y aún quedan importantes presencias que anunciaremos muy pronto…

"Cuartu 207_": ¿Buscan abrir un debate real sobre si existe "cine asturiano"?

Cuando llegué a la Dirección del Festival nadie recordaba la última película de nuestra región, fuese largo o corto, que había competido en la Sección Oficial Internacional. Ahora no hay año en que no suceda esto, y en 2025 además lo hace por partida triple, con Marcos M. Merino compitiendo en Retueyos con "Plaza Mayor", rodada íntegramente en dicho lugar de Gijón; y con los jóvenes Diego Flórez, recién premiado por cierto en Abycine Lanza, y Pablo Casanueva, ambos compitiendo en la Sección Oficial de Cortometrajes. En cuanto a la película de Tito Montero, es interesantísima y plantea muchos debates acerca del cine asturiano, su diversidad, su definición o indefinición y su alcance. Un muy recomendable Pase Especial de un proyecto que arrancó en su momento con "Hotel Asturies" de Ramón Lluís Bande, cuya filmografía es un auténtico faro-guía.

¿Qué les interesó de "What Does That Nature Say to You" de Hong Sangsoo para competir en Albar y cómo encaja en la alianza con el Centro Cultural Coreano?

En 2010, mi primer año en Programación del FICX, estrenamos en España la película "Oki’s Movie", que había visto en mi visita al Festival de Venecia. En aquel momento mucha gente no conocía aún el cine de Hong Sangsoo y nadie parecía interesado en programarlo. Ahora es un maestro indiscutible con una legión de fans, y su fidelidad a Gijón es un regalo para nuestro certamen y para el público. Recibir ahora el apoyo del Centro Cultural Coreano es algo que agradecemos muchísimo

Después del récord de asistencia de 2024, ¿quieren seguir creciendo?

Estamos muy contentos por el apoyo creciente del público de Gijón, que siempre digo que es el mejor del mundo,y obviamente queremos continuar creciendo. Jugamos en una liga bastante por encima de lo que marca nuestro presupuesto, sin sobredimensionar el Festival pero sacando todo el jugo a los medios de los que disponemos, con lo cual somos conscientes de que estamos cerca de tocar techo. No nos obsesionan las cifras, sino la calidad de la programación y hacer feliz a mucha gente durante nueve días.

¿Qué queda por hacer para internacionalizar más el FICX sin perder fuerza local?

Se dan pasos de escalonados, para que el crecimiento sea sólido y no flor de un día. Desde hace décadas somos un festival acreditado por la FIAPF como Festival Competitivo Especializado, distinción que solo poseen una treintena de certámenes en el mundo. El prestigio se refuerza con la presencia de un jurado de la FIPRESCI desde hace veinte años o con nuestra Selección Oficial de Cortometrajes, considerada entre las más destacadas de Europa y reconocida como calificadora para los premios Óscar y Goya, lo que sitúa al FICX en la élite del panorama cinematográfico. Por ejemplo, el año pasado se publicó un artículo en la mítica cabecera francesa "Cahiers du Cinéma" en el que se reseñaban títulos asturianos exhibidos en el 62º. FICX. Ese es otro objetivos: ayudar a que la creación audiovisual asturiana atraviese fronteras.