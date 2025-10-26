Broche a las galas de la Coral San Antonio
La agrupación coral San Antonio puso ayer el broche a sus galas corales en el Antiguo Instituto con una de sus actuaciones en una tarde en la que la Coral Polifónica de Ribadeo abrió el recital. En la imagen, un momento de la gala.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
- La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo