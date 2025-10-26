Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Broche a las galas de la Coral San Antonio

La agrupación coral San Antonio puso ayer el broche a sus galas corales en el Antiguo Instituto con una de sus actuaciones en una tarde en la que la Coral Polifónica de Ribadeo abrió el recital. En la imagen, un momento de la gala.

Una celosía de lamas verticales para la nueva imagen del Hogar de Ceares

El miedo perdura en las parroquias gijonesas del entorno del Monte Areo: "Dormimos porque siguen aquí los bomberos"

El PSOE afea las "excusas" de Foro con los fondos Feder

Este es el diagnóstico de los colectivos vecinales sobre la partida para las obras de distrito: "insuficiente"

Alejandro Díaz Castaño, director del FICX: "No nos obsesionan las cifras, sí la calidad y hacer felices a los espectadores"

La figura de la semana: Pierre Fernández, un tenaz portavoz de las charangas

