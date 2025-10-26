Una celosía de lamas verticales para la nueva imagen del Hogar de Ceares

Todavía con la obligación de llevar la boca tapada con mascarilla y mantener una distancia de seguridad por la pandemia, un grupo de vecinos de Ceares formaban ante el Hogar del Productor exhibiendo carteles con el lema "Salvemos el Hogar". Era mayo de 2021 y nacía la plataforma "Esto ye Ciares" con el reto fundacional de frenar la anunciada demolición del edificio.

Cuatro años y medio más tarde, la salvación del Hogar está encaminada. Por un lado, con los 1,2 millones de euros que se incluyen en el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento para 2026. Y por otro, con la conclusión del proyecto básico de rehabilitación, que permitirá que las obras se liciten el mes que viene. El coste estimado es de 2.125.000 euros, a financiar en dos anualidades. La intención es que las obras puedan arrancar en abril del próximo año.

Esos son los plazos y los euros con los que trabaja la concejalía de Infraestructuras, cuyo titular, el forista Gilberto Villoria, ha sido el encargado de sacar adelante un proyecto que no era fácil pero sí prioritario para los vecinos del barrio y sus diversas entidades vecinales, –"Esto ye Ciares" ya organizada como asociación de vecinos y "La Cruz"– sociales y deportivas. "Gobernar es escuchar y tomar decisiones, y eso es lo que estamos haciendo. Ceares llevaba mucho tiempo reivindicando una obra que dinamizara el barrio y lo dotara de un espacio necesario. Un proyecto que no solo mejora la zona a nivel dotacional, sino que también constata la recuperación para la ciudad de una infraestructura importante. El compromiso con los barrios es contundente", sentencia Villoria.

La rehabilitación que se plantea para el edificio que diseñara Miguel Díaz Negrete, y se inaugurara en 1957, supone renovar su imagen exterior actual a partir de la recuperación compositiva de la fachada original, pero con el uso de nuevos materiales.

Y es que una de las transformaciones con mayor impacto visual que sufrió el edificio fue la eliminación de la cuadrícula de la parte central de la fachada principal. El estancamiento de agua y el anidamiento de palomas, junto a la falta de mantenimiento, lo llevaron a tal punto de degradación que hubo que demolerlo. Se optó entonces por una fachada lisa con dos ventanas correderas.

Rampas de acceso e iluminación natural

La rehabilitación traerá, explican los técnicos, "una celosía de lamas verticales, recuperando el cuadrado central de la composición de fachada, que funcionalmente es adecuada para la protección solar de la estancia y a la vez dialoga con el resto de la composición de fachada conservada en la que los huecos verticales disponen de salientes de protección solar". El material utilizado para las lamas será también el que revista la parte superior e inferior de los huecos alargados de las alas. La idea es usar un material que no exija mucho mantenimiento. Se piensa en uno mitad fibras vegetales, mitad termoplástico.

Otro punto central del proyecto es el salón de actos reconvertido en sala polivalente. ¿Cuál es el plan aquí? A saber, se elimina la inclinación del forjado, nivelándolo con la cota de planta baja, para permitir que se pueda utilizar el espacio en su totalidad, no solamente como patio de butacas; se abren dos grandes huecos que posibiliten la llegada de iluminación natural, pero sin impedir que se pueda oscurecer el área si la actividad lo necesita, y se dota de una rampa de acceso desde el exterior. Además, en lugar de cubrir con falso techo de escayola la bóveda tabicada que forma la cubierta, se plantea dejarla vista.

El proyecto que se está rematando coloca en la planta baja además de la sala polivalente, una cafetería, un despacho y una sala de reuniones y en la primera planta cuatro aulas polivalentes de diferentes dimensiones. En el sótano se ubicarán los aseos y almacenes, y en la cubierta, un cuarto para máquinas.