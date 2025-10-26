Crónicas gijonesas: La Academia Asturiana d’Artes y Lletres

Fabriciano González García "Fabricio" (Xixón, 1868-1950) foi Cronista Oficial de Xixón dende’l 18 de marzu de 1943 hasta la so muerte l’un de payares de 1950. Fabricio nada más vio publicaos en vida dos llibros: "Munchu güeyu con la xente de casa y Un alcalde de montera" (1925), nun mesmu volume, y "Rosina: cuento asturiano" (1943). Pero nun fueron poques les obres de teatru de les que ye autor y, dende llueu, munchos poemes y abondos artículos de prensa. Non pocu d’ello n’asturianu.

Nel añu 1919 fundó y dirixó’l periódicu en llingua asturiana "El Regionalista Astur" y nelli firmó col so nome y los alcuños de "El Diablo Predicador", "Un playu", "Xico’l Ubleru" y "Cantaclaro", cuntando cola collaboración d´Alejandro G. Álvarez, Francisco M. Rúa, Pachu’l Péritu, Manuel Antuña y Pepín de Pría. Dende "El Regionalista Astur" Fabricio tenía nidiu’l so compromisu pa cola llingua, yá dende’l númberu 1 asoleyáu’l 11 de febreru de 1919. Nesti primer númberu yá plantegaba l’autonomía rexonal y la creación de l’Academia Asturiana d’Artes y Lletres, y el periódicu espublizó los estatutos. Fabricio publicó un artículu, munchos años dempués en "El Comercio" del 19 d’avientu de 1943, "La Academia Asturiana", faciendo alcordanza de la fundación de l’Academia.

Nel mesmu diariu, pero munchos años más tarde (29 de payares de 1980), Luciano Castañón publicó un artículu perinteresante sobre la historia de l’academia, "Una Academia Asturiana de Artes y Letras en Gijón". Na Academia Asturiana d’Artes y Lletres naguábase por una autonomía asturiana sofitada nos Conceyos anulando organismos intermedios, defendiendo la non intervención de l’alministración central na constitución de les corporaciones llocales, y pidiendo la independencia de la facienda municipal dixebrándola de la provincial y desaniciando les Diputaciones. Pidiendo tamién el fomentu de les obres públiques n’Asturies, la industria minera y industrial, l’agricultura y ganadería y la creación de "biblioteques populares y una Academia de Belles Artes y Folk-Lore asturianu". Toos estos puntos desendolcólos "El Regionalista Astur" nos númberos siguientes. Nel númberu del 15 de marzu de 1919 el periódicu que dirixía Fabricio entamó a publicar el proyeutu de Reglamentu de l’Academia Asturiana d’Artes y Lletres.

"Títulu 1. Artículu primeru. Fúndase en Xixón una Academia Asturiana d’Artes y Lletres col oxetu del cultivu, espardimientu y conservación del nuestru idioma rexonal; la publicación d’un Diccionariu y d’una Gramática bable y la creación d’un teatru rexonal".

El Reglamentu completu foi aprobáu polos académicos fundadores el 15 de marzu de 1919, y vemos nelli tola reglamentación sobre la xunta direutiva, les atribuciones del presidente, o les condiciones pa ser miembru que yeren "ser asturianu, conocer el bable y publicar dalgún trabayu lliterariu o científicu que va ser xulgáu pola Academia enantes de pronunciar la so almisión de quien solicite formar parte d’ella".

L’Academia Asturiana d’Artes y Lletres fundárenla, amás de Fabriciano González "Fabricio", estes persones: Eustaquio Abad, José García Peláez "Pepín de Pría", Moisés García Fernández, Wenceslao García Canal, Víctor Cienfuegos Díaz, Manuel Antuña y Alejandro García Álvarez como secretariu. Tenía’l so emblema que yera una montera picona de terciopelu prietu bordáu y una medaya cola Cruz de la Victoria nel anversu y una antorcha encendía nel aviesu cola inscripción "Academia Asturiana d’Artes y Lletres. Investiga, Conserva y Purifica".

El Príncipe d’Asturies aceptó la presidencia d’honor de l’Academia dende entós "Real Academia Asturiana d’Artes y Lletres", y esi mesmu 1919 fundárase la "Real Academia de la Llingua Vasca". La Real Academia Asturiana d’Artes y Lletres cuntó col pasu de los años con otros miembros como Emilio Robles Muñiz "Pachín de Melás", Francisco González Prieto "Pachu’l Péritu", Julián Ayesta… En 1943 yá amortecía sobre manera por nun cuntar con apoyos oficiales y munchos académicos, ente ellos el propiu Fabricio, atoparon abellugu nel Institutu d’Estudios Asturianos, IDEA, fundáu nel añu 1946, y que dende 1992 ye’l Real Institutu d´Estudios Asturianos, RIDEA. El nuestru protagonista foi un constante defensor de la cultura asturiana, y de la llingua. N’abondos poemes y obres de teatru. Fabricio ye autor d’obres teatrales como "Un alcalde de montera", "Cacique y asturianu", "La fiesta del Otero", "Maruxa", "La venta del llacón", "Maruxina", "El Xiringüelu", y el xuguete cómicu-llíricu en dos actos "El gallu de Navidá" con música d’Amalio López.

Destacamos una conferencia de so nel Atenéu Obreru de Xixón el llunes 30 de marzu de 1925. Fabricio, col salón del Atenéu atarraquitáu (según nos diz la prensa) cuntó primero tola historia del teatru rellacionándolu con bailes como’l corri-corri o’l pericote, "y d’ehí saltó a la época moderna del teatru asturianu". La conferencia tuvo la novedá de cuntar col acompañamientu del pianista Manuel García del Busto y les voces de Marujina Díaz y Guillermo Menéndez "qu´interpretaron y cantaron les melodíes y dances a les qu’aludía l’orador".

Retrato de Gijón

Nueve gaviotas junto a las Carolinas. / Archivo Municipal

Nueve gaviotas junto a las Carolinas

Nos imaginamos al para nosotros desconocido fotógrafo apoyado con su cámara en el Muro de la playa de San Lorenzo captando esas nueve gaviotas al vuelo, dos de ellas en vuelo bajo. A la derecha de la fotografía, está la parte lateral de la pescadería municipal que allí estuvo hasta mayo de 1928, donde la "Rampla de la Pescadería". Luego, la casa del edificio del actual bar Varsovia con su espectacular pináculo –en la calle Cabrales número 18, obra del arquitecto Manuel del Busto en el año 1902– y anclado en la arena el balneario de Las Carolinas con unos postes de madera que todavía son visibles en parte cuando la arena escasea en la playa de San Lorenzo.