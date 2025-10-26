Danza Xixón se despide desde el "danzódromo" de Cimavilla

"Una fiesta intergeneracional para que bailemos juntos". Así anuncian los responsables de Danza Xixón el danzódromo en que quieren convertir hoy la plaza del Marqués, como final de fiesta de su edición de este año. La cita es en la plaza a las puertas de Cimavilla entre 13 y 15 horas, si no llueve. Hay plan B si llueve: las actividades se harían en el Centro de Arte de la Laboral, a partir de las 17.30 horas.

El festejo se organiza en tres partes. Arrancará con la performance "The Grooves Experience" de la coreógrafa Marina Pravkina, luego actuarán los bailarines que han participado en el Laboratorio Coreográfico dirigido por Joshua Cienfuegos dentro de Danza Xixón y para terminar Pravkina pinchará "temas musicales universales, muy bailables y para todos los gustos", se anuncia en la convocatoria.