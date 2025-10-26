Este es el diagnóstico de los colectivos vecinales sobre la partida para las obras de distrito: "insuficiente"

La partida de casi dos millones de euros de los presupuestos destinados a distritos es una cuantía "insuficiente". Así de claro lo tienen los representantes de las federaciones vecinales de la zona rural y urbana, Miguel Llanos y Manuel Cañete, respectivamente. Ambos se muestran conformes con la aprobación municipal de los proyectos seleccionados, desvelados ayer por LA NUEVA ESPAÑA, y que se enfocan a deporte, ocio y accesibilidad principalmente. Pero alertan de la necesidad de ampliar ese dinero para los próximos años "si de verdad queremos apostar por la participación". "Es una partida insuficiente por el incremento del precio de las obras, que casi se ha duplicado. Ahora, mover un semáforo o colocar un árbol son ya 30.000 euros, y eso limita que el dinero solo llegue para dos o tres pequeñas obras", reflexiona Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana.

En la misma línea se pronuncia su homólogo de la Federación rural, "Les Caseríes". "Estas obras nos parecen bien, pero como siempre son insuficientes, escasas. Nos gustaría que fuesen más obras, porque son muchísimas las cosas pendientes en las parroquias, como el saneamiento, la movilidad o el transporte urbano", advertía ayer Llanos.

En la zona rural son conscientes de que con este modelo de participación se ven obligados a ir "poco a poco, parroquia por parroquia y, cuando se consigue, pasar a la siguiente". "Pedimos que se aumente la cantidad para poder acometer más actuaciones, pero por el momento no queda otra que adaptarnos", reconoce el líder vecinal de "Les Caseríes".

Seguimiento de los trabajos

Otro de los puntos a tener en cuenta con estos proyectos para los distritos es que muchas de las actuaciones, defiende Cañete, deberían incluirse en los presupuestos de distintas concejalías. Pone varios ejemplos. "Con respecto al distrito sur, por ejemplo, la obra en la pista de Roces, debería ir en el presupuesto de la concejalía de Deportes. Si tenemos que reparar la techumbre de un colegio o una pista deportiva eso debería hacerse cargo la concejalía responsable para que no nos quiten los pocos recursos que tenemos destinados a participación", expone.

Entre las peticiones para mejorar las propuestas de los distritos está un calendario detallado de las actuaciones. "Lo hemos pedido en más ocasiones, pero deberían facilitar un cronograma que refleje cuándo se inicia la obra, cuánto cuesta y cuándo se va a terminar y que la información se vaya actualizando. Esa es la mejor manera para que los barrios estén al tanto de todo", reclama Cañete. n