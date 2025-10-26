Encuentro de soldados del antiguo cuartel del Simancas “para recordar aquellas épocas"

Medio centenar de antiguos solados que realizaron la mili entre los años 1972 y 1974 en el cuartel del Simancas, en la Agrupación Mixta Encuadramiento VII, se reencontraron recientemente para disfrutar de una comida de confraternización en el restaurante Quinta del Ynfanzón.

Esta cita la realizan anualmente “para recordar aquellas épocas y las sucedidas a lo largo de todas sus vidas”. “Este buen ambiente viene ocurriendo en los últimos 30 años, que no es poco”, señalan.