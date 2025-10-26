IU busca "rescatar" el servicio Gijón Bici con una ampliación del contrato
"El deterioro es cada vez mayor", advierte Suárez Llana, que pide aumentar bicicletas y estaciones
C. T.
Izquierda Unida presentará enmiendas al presupuesto municipal del próximo año con el objetivo de incrementar la financiación del servicio público de bicicleta compartida Gijón Bici. El portavoz de la formación Javier Suárez Llana, plantea que el Ayuntamiento haga uso de la cláusula del contrato que permite ampliar hasta un 20% el coste para mejorar un servicio "muy usado pero muy poco cuidado". "El deterioro es cada vez mayor, y frente a un gobierno que se desentiende, nosotros apostamos por aprovechar los presupuestos para rescatar el servicio, llevarlo a zonas de la ciudad donde todavía no llega y potenciarlo como una verdadera alternativa sostenible de movilidad cotidiana", argumenta.
Suárez Llana, además, propone ampliar el número de bicicletas y el número de estaciones, en especial en los barrios del oeste de la ciudad, pero también mejorar el servicio de mantenimiento, que en la actualidad se presta con medios precarios y no cubre la demanda. "No puede ser que todos los días haya decenas de bicicletas inutilizadas por avería o que la estaciones tengan anclajes rotos y pasen las semanas y no se reparen o sustituyan", señala.
El portavoz de IU, para rematar, denuncia que “con el presupuesto para 2026, el concejal de Tráfico pone fin a las políticas de movilidad sostenible". "Acaba con la BiciEscuela Municipal, tanto en su versión escolar como para adultos, y destina cero euros a la Semana Europea de la Movilidad del próximo año”, reprocha. Desde IU presentarán enmiendas para dotar de financiación a los programas que desparecen.
