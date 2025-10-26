El miedo perdura en las parroquias gijonesas del entorno del Monte Areo: "Dormimos porque siguen aquí los bomberos"

Mejor saneamiento en la zona rural, mayor número de cortafuegos y control de la proliferación de la maleza. Estas son las principales reivindicaciones de los vecinos de las parroquias del entorno del monte Areo, que sufrió un grave incendio la noche del pasado martes que se llevó por delante más de cuarenta hectáreas de extensión. Por suerte, ya no hay ningún conato gracias a la rápida actuación de Bomberos y fuerzas de seguridad, pero los vecinos inciden en su inquietud: "Estamos más tranquilos y podemos dormir porque siguen por aquí retenes de Bomberos".

A media tarde de ayer, una quincena de vecinos pertenecientes a las asociaciones rurales se congregaron en el crisol de caminos, entre la Melendrera y Formaciello, para explicar a LA NUEVA ESPAÑA como se está desarrollando la situación. Así era, como lo contaban: a su lado, un camión del Servicio de Extinción de Incendios aguardaba a que otro, que estaba en lo alto del monte, bajase a repostar agua para continuar refrescando el área, aún con sedimentos provocados por las llamas que generan alguna columna de humo.

"Todos años estamos con el corazón en un puño por los incendios, hay que tomar medidas", reclamaba Brigitte Geselmann al principio del encuentro. "El día que se vayan los Bomberos y vuelva a salir humo, a ver qué hacemos, el fuego no avisa", tomó el relevo Bryan Calvo, presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés, que llevó la voz cantante en el diálogo de forma orgánica, ya su área fue la más afectada por el incendio tanto en número de casas evacuadas como en superficie calcinada.

"No puede ser que los vecinos estén haciendo cortafuegos, eso tiene que hacerlo la administración", lamentó Calvo, que aprovechó para hacer hincapié en que ellos pagan "los mismos impuestos que los que viven en el centro de Gijón" y que "ya Emulsa (limpieza) no nos da ningún servicio que por lo menos que se ocupen de los montes".

Los vecinos, que están todos en sus casas desde el mediodía del jueves, también echaron en falta una comunicación mejor y más fluida con el consistorio. Aseguran que "no es grato" para ellos, que hacen "un trabajo desinteresado", que no se les cite para escuchar de primera mano cuál será el siguiente paso a seguir decidido por la administración, por lo que piden que se les tenga "más en cuenta". También, agregan, que echaron en falta la presencia en algún momento de, no ya el presidente del Principado, Adrián Barbón, sino de algún cargo institucional de su ejecutivo que se acercase aunque fuera para interesarse por su situación.

Los habitantes del entorno devorado por las llamas consideran, de igual forma, que los accesos al Areo desde Carreño "están mejor que desde Gijón" y el Ayuntamiento "debería valorar" que hacer para mejorarlos, porque "no puede ser que los vecinos tengan que ir a indicar a los operativos por donde entrar al monte".

Pese a sus reivindicaciones, las asociaciones que se congregaron ayer – San Andrés, Serín, Monteana, Veriña, Poago y "Vegas Bravas"– catalogan como "muy buena" la actuación frente al incendio. "El Ayuntamiento respondió muy bien y Servicios Sociales dio soluciones a todo el mundo", manifestaron, para agradecer la atención recibida por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal del ramo, el popular Guzmán Pendás, que se desplazaron hasta la zona cero en la misma noche en la que se desencadenaron los acontecimientos. De igual forma, agradecen la "gran labor" de los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad y de Bomberos, deseando pronta recuperación al efectivo que resultó herido.

"Daremos tiempo a la administración para que nos citen a una reunión o tomen medidas, pero no puede ser que dentro de nada esto se repita y sigamos igual", solicitan, pacientes, pero firmes en sus convicciones de atajar un problema recurrente en la zona como son los incendios; solo piden "tranquilidad para vivir" y no "lujos", rematan.