Todas las obras de distrito previstas en los presupuestos de Gijón: deporte, ocio y accesibilidad

Mejoras en instalaciones deportivas –o la creación de unas nuevas–, en lugares de ocio, de accesibilidad o iluminación copan las obras de distrito que se incorporarán a los presupuestos municipales de 2026. Los técnicos ya han valorado los proyectos formulados por los seis consejos, que en el marco de estas actuaciones de carácter participativo disponen de una cuantía de dos millones de euros, a repartir equitativamente. "Se van a traducir en mejoras visibles; son inversiones que salen directamente de las propuestas vecinales y que responden a necesidades concretas de cada barrio", afirma Abel Junquera, concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos.

Por partes. En el distrito Centro, las obras resultantes serán la instalación de un ascensor en la sede de la asociación vecinal "Gigia" de Cimavilla, en la Casa del Chino, en aras de otorgar mayor accesibilidad al inmueble. Asimismo, se acometerá el techado de la pista polideportiva de Laviada. En el presupuesto, de 253.333 euros, se incluye solo la cubierta, sin alumbrado ni equipamiento deportivo. Además del área de participación ciudadana, las de Infraestructuras, Parques y Jardines y Emulsa también están implicados en el proceso, que arrancó en abril con el periodo de presentación de propuestas por los distintos consejos.

"Hemos hecho un esfuerzo para aprovechar al máximo los dos millones, garantizando un reparto equilibrado y transparente que beneficia a toda la ciudad", subraya Abel Junquera. Las particularidades de cada obra hace que no necesariamente cada distrito abarque los 333.333 euros consignados.

La pista polideportiva de Laviada. | JUAN PLAZA

En el distrito Este, los técnicos dieron el visto bueno a una pista deportiva en Los Pericones por un montante de 250.000 euros. "No cabe otro uso ni otra posibilidad edificatoria", se esgrime en el informe. Por otro lado, se llevará a cabo la ampliación del parque infantil de La Tejerona, en Ceares, con juegos dirigidos a una mayor franja de edad. En el distrito de El Llano, dos intervenciones tendrán lugar en la plaza del Tres de Abril. El plan pasa por reubicar el área de juegos infantiles eliminado por la construcción de la nueva escuelina y también por impulsar una acometida de luz. A su vez, se incrementarán los aparatos de calistenia en los parques de la zona en los que ya existan estas instalaciones, se sustituirán las 123 papeleras y habrá un soterramiento de contenedores, con preferencia en el parque de La Serena.

En el distrito Sur, todo el dinero se lo "come" una nueva pista deportiva en Roces. Se ubicará en una parcela que será pertinente acondicionar en su acceso. "Esta pista es un buen ejemplo de lo que buscamos con este proceso: una demanda de los propios niños y familias del barrio, que recogieron firmas y participaron activamente, y que ahora se convertirá en una realidad gracias a la implicación vecinal", manifiesta el concejal popular Abel Junquera.

Una batería de actuaciones se contempla para el distrito Oeste, como por ejemplo la creación de un espacio de ocio techado para uso público, la renovación del parque infantil de del barrio de Portuarios, el arreglo del pasadizo a Tremañes y del que conecta los cines con el apeadero de tren de La Calzada. También se aprobaron varias mejoras relativas a la iluminación, con la colocación de puntos de luz junto al local social de la asociación "San Juan Bautista" de Tremañes, el alumbrado del cruce de Porceyo a Sotiello con la carretera Marcelino Camacho o actuaciones en el parque Julián Besteiro y el camino Viejo del Musel.

Por último, en la zona rural habrá un par de obras: el hormigonado del llamado "camino del Monte Areo" en su segunda fase, hasta el punto kilométrico 180 del camín de Monteana a Poago, y el hormigonado del tramo final del camino de Villaverde al Picu Monte, con la pavimentación del camín del Monte desde el kilómetro 720 al 1.420.

"Este modelo demuestra que cuando se escucha a los vecinos y se trabaja con planificación, el presupuesto se convierte en una herramienta de transformación cercana y útil", ensalza Abel Junquera. La retahíla de obras mencionadas suman un importe de 1.976.332 euros, quedando un leve margen hasta los dos millones. Las propuestas, por tanto, se elevarán a la concejalía de Hacienda para su incorporación a las cuentas del próximo año. Los seis distritos transmitieron al área de Atención a la Ciudadanía y Distritos, hace meses, sus peticiones para estos presupuestos participativos, previas reuniones en los denominados "distritinos". Las propuestas se presentaron con un orden de preferencia, tenido en consideración de cara al análisis de su viabilidad técnica y económica.