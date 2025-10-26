Los pendones de la Casa de León brillan en el Muro de San Lorenzo: "Gijón cada vez se implica más"

La Casa de León en Asturias tejió de terciopelo y mástiles el Muro de San Lorenzo con un desfile que ya forma parte del calendario sentimental de la ciudad. El clásico desfile de pendones de las poblaciones de la provincia hermana acercó de nuevo a Gijón esta tradición que parte de los estandartes, de raíz medieval, que identifican a cada pueblo. En la villa marítima su papel es claro y no es otro que ratificar una alianza de culturas que ya, más que eso, es "un hermanamiento" asturleonés. "Empezamos en 2009 y se ha convertido en una tradición en que la ciudad de Gijón cada año se implica más", afirmó José María Fernández Chimeno, presidente de la Casa de León en Asturias, sociedad que organiza el evento, englobado en sus fiestas patronales en honor de la Virgen del Camino y San Froilán.

Los preparativos se iniciaron ya en la plaza del Marqués, desde donde los pendoneros avanzaron, atravesando la plaza Mayor -donde se instaló el viernes la III Feria de Productos de León-, hasta alcanzar la explanada de Campo Valdés. Los titánicos estandartes, de varios metros de mástil y otros tantos de superficie textil, pusieron en apuros a algunos mozos para atravesar el arco entre la plaza donde se ubica la estatua de Pelayo a la del consistorio, donde empezaron a desplegar su terciopelo o seda de Damasco en lo alto de las estacas.

Una multitud de personas ya hacían el pasillo, con curiosidad y móviles en alto, a pesar de aún no haberse iniciado el pasacalles. Frente a la iglesia de San Pedro esperaban las autoridades: la alcaldesa, Carmen Moriyón; el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, el forista Jorge González-Palacios, y también Fernández Chimeno, entre otros.

El arranque artístico corrió a cargo de un grupo folklórico del Ayuntamiento de León, formado por mujeres procedentes de diversos pueblos, que ofreció un baile regional como saludo inicial que dio paso a un diálogo, en el que la Banda de Gaitas Noega, en el segundo desfile en el que participan agrupaciones regionales, interpretó el himno del Principado, el Asturias Patria Querida. Las agrupaciones de la provincia vecina respondieron con el Himno a León, una composición de Odón Alonso González y con letra de José Pinto Maestro. "¡Viva León! ¡Puxa Asturies!", fueron los inmediatos vítores que se gritaron nada más terminar los compases musicales de la fiesta que pone punto final a las celebraciones que puso de largo el pregón del catedrático de Derecho Civil Javier Fernández Costales.

Algunas gotas de orbayu quisieron intimidar nada más terminar las presentaciones, pero se amilanaron y la comitiva salió sin incidencia con los pendoneros de Torre del Bierzo abriendo la marcha de más de dos decenas de pendones y grupos folklóricos. El eje marítimo de la ciudad enmarcó el avance de los más de estandartes -más de la mitad de gran formato-, donde sobresalieron los granates y verdes, también algunos ribetes dorados, y varas que exigieron pulso y relevo, poniendo en apuros a algún que otro porteador.

Moriyón portó el estandarte leonés

No fue el caso de Moriyón, que fue abanderada de León durante unos minutos. La alcaldesa ya tiene mañas en estas lides, con la experiencia de otros años, y asumió con naturalidad el gesto poco antes de llegar a la Escalerona. Los pendoneros de Torre del Bierzo la ayudaron a colocarse el correspondiente cinturón portaestandarte y el mástil, hecho tras el que se escucharon algunos aplausos espontáneos.

El contexto de la fiesta explicó el sentido del desfile. La Casa de León en Asturias convocó la jornada dentro de las celebraciones patronales de la Virgen del Camino y San Froilán, con la voluntad de mantener vivo un símbolo concejil nacido en la Edad Media. Aquellos pendones, que en su origen tuvieron carácter militar, pasaron con el tiempo a un uso social y religioso. Hoy funcionan como emblema de pertenencia y vehículo de memoria para las localidades leonesas que participan en Gijón.

La parte musical sostuvo el ritmo del recorrido, que tuvo como itinerario todo el paseo marítimo con un desfile en el que, además de pendones hubo grupos folclóricos para abrir el paso hasta el punto final de fiesta, el Hotel Begoña Park, donde se celebró una comida social entre los participantes para que el abrazo entre Gijón y León sea más fuerte que el año anterior, pero menos que en el próximo.