El PSOE afea las "excusas" de Foro con los fondos Feder
R. V.
"Que abandone las excusas y se centre en enmendar el trabajo mal hecho". Eso es lo que le pidió ayer la portavoz municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez, al director general de Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno, a quien considera responsable de que Gijón se haya quedado, en principio, sin los fondos Feder que pedía para el proyecto de actuación integral en Cimavilla.
Pérez respondía así a las justificaciones de Fernández-Paíno al presentar las alegaciones a esa exclusión. El forista criticaba la escasa valoración técnica recibida y criticó la infrafinanciación de Asturias en la convocatoria, algo de lo que exigió explicaciones al gobierno socialista del Principado. "El responsable de solicitar la financiación es él, que ni se tomó la molestia de acreditar con rigor la capacidad financiera del Ayuntamiento", dijo Pérez.
