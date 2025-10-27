Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las abogadas laboralistas de la Transición se llevan el Premio Pasionaria que recogerán en diciembre en Gijón

La distinción reconoce "la lucha antifranquista" de Paca Sauquillo, Cristina Almeida, Manuela Carmena y Lola González

Por la izquierda, Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paca Sauquillo.

Por la izquierda, Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paca Sauquillo. / Agencias

Carlos Tamargo

Gijón

Las abogadas laboralistas de la Transición recibirán el XXXI Premio Pasionario que anualmente entrega el área de la mujer de Izquierda Unida Xixón. La distinción la recogerán Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina Almeida y Lola González Ruiz (fallecida en 2015, a título póstumo) por su "compromiso en la lucha antifranquista y su compromiso con las libertades democráticas, siempre actuando en defensa del movimiento obrero a través de los despachos laboralistas impulsados por los entonces clandestinos PC y CC OO". Y por "su compromiso con el incipiente movimiento vecinal que demandaba mejoras para los barrios más desfavorecidos. Un compromiso que han ejercido durante toda su trayectoria profesional y militante", señalan desde IU.

Lola González Ruiz fue herida en la matanza fascista de Atocha y mantuvo su actividad profesional y su militancia política en Izquierda Unida hasta su fallecimiento el año 2015.

Manuela Carmena, continuó siendo una referencia en la defensa de los Derechos Humanos desde la judicatura y siguió mostrando su compromiso con los valores democráticos durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Madrid.

Cristina Almeida, es una referente en el feminismo jurídico, su trayectoria política y profesional se caracteriza por la defensa de los derechos de las mujeres y la justicia social.

Por último, Paca Sauquillo, además de su trayectoria como abogada laboralista ha sido diputada, senadora y eurodiputada, comprometida con el movimiento pacifista y el voluntariado, llegando a ser vicepresidenta de la Plataforma del Tercer Sector.

El acto se entregará el martes 2 de diciembre en la antigua Escuela de Comercio. "Estas mujeres ejemplifican los valores del galardón en la lucha por la igualdad, la justicia social y la dignidad de las mujeres; contribuyeron además a abrir el camino para la entrada de las mujeres españolas en la abogacía", Aridane Cuevas, coordinadora del área de mujer de IU.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
  3. Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
  4. Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
  5. Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
  6. La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
  7. Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
  8. Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón

Las abogadas laboralistas de la Transición se llevan el Premio Pasionaria que recogerán en diciembre en Gijón

Las abogadas laboralistas de la Transición se llevan el Premio Pasionaria que recogerán en diciembre en Gijón

Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano

Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano

El colegio Honesto Batalón de Gijón inaugura su biblioteca: "Es un día muy especial"

El colegio Honesto Batalón de Gijón inaugura su biblioteca: "Es un día muy especial"

Así es la nueva y lujosa casa de Saúl Craviotto en Gijón: con una enorme cocina con isla, vitrinas de cristal y desayunador

Así es la nueva y lujosa casa de Saúl Craviotto en Gijón: con una enorme cocina con isla, vitrinas de cristal y desayunador

Gijón acoge las Jornadas Futuro y Tecnología 2025, con cuatro sesiones que reflexionan sobre cómo convivir con la inteligencia artificial

Gijón acoge las Jornadas Futuro y Tecnología 2025, con cuatro sesiones que reflexionan sobre cómo convivir con la inteligencia artificial

Lluvia de premios y emoción en la Laboral: así fue la gala del Santa Olaya en la que reconoce a sus mejores deportistas

Lluvia de premios y emoción en la Laboral: así fue la gala del Santa Olaya en la que reconoce a sus mejores deportistas

Así fue la gala del Club Natación Santa Olaya (en imágenes)

Así fue la gala del Club Natación Santa Olaya (en imágenes)

Gijón acoge la Conferencia Internacional de Parques Tecnológicos dedicada a la economía azul: "Una oportunidad para adelantarnos a los desafíos del futuro"

Gijón acoge la Conferencia Internacional de Parques Tecnológicos dedicada a la economía azul: "Una oportunidad para adelantarnos a los desafíos del futuro"
Tracking Pixel Contents