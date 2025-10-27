Las abogadas laboralistas de la Transición se llevan el Premio Pasionaria que recogerán en diciembre en Gijón
La distinción reconoce "la lucha antifranquista" de Paca Sauquillo, Cristina Almeida, Manuela Carmena y Lola González
Las abogadas laboralistas de la Transición recibirán el XXXI Premio Pasionario que anualmente entrega el área de la mujer de Izquierda Unida Xixón. La distinción la recogerán Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina Almeida y Lola González Ruiz (fallecida en 2015, a título póstumo) por su "compromiso en la lucha antifranquista y su compromiso con las libertades democráticas, siempre actuando en defensa del movimiento obrero a través de los despachos laboralistas impulsados por los entonces clandestinos PC y CC OO". Y por "su compromiso con el incipiente movimiento vecinal que demandaba mejoras para los barrios más desfavorecidos. Un compromiso que han ejercido durante toda su trayectoria profesional y militante", señalan desde IU.
Lola González Ruiz fue herida en la matanza fascista de Atocha y mantuvo su actividad profesional y su militancia política en Izquierda Unida hasta su fallecimiento el año 2015.
Manuela Carmena, continuó siendo una referencia en la defensa de los Derechos Humanos desde la judicatura y siguió mostrando su compromiso con los valores democráticos durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Madrid.
Cristina Almeida, es una referente en el feminismo jurídico, su trayectoria política y profesional se caracteriza por la defensa de los derechos de las mujeres y la justicia social.
Por último, Paca Sauquillo, además de su trayectoria como abogada laboralista ha sido diputada, senadora y eurodiputada, comprometida con el movimiento pacifista y el voluntariado, llegando a ser vicepresidenta de la Plataforma del Tercer Sector.
El acto se entregará el martes 2 de diciembre en la antigua Escuela de Comercio. "Estas mujeres ejemplifican los valores del galardón en la lucha por la igualdad, la justicia social y la dignidad de las mujeres; contribuyeron además a abrir el camino para la entrada de las mujeres españolas en la abogacía", Aridane Cuevas, coordinadora del área de mujer de IU.
