Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón y Luis Díaz, diretcor de Gijón Impulsa: "En el Parque las ideas se convierten en futuro, y el conocimiento en motor de la ciudad"

Un cuarto de siglo siendo uno de los motores empresariales de Gijón. El Parque Científico Tecnológico está de aniversario y lo hace con buena salud. En sus 25 años de historia, este eje central de la Milla del Conocimiento Margarita Salas se ha convertido en la sede de destacados e innovadores proyectos que empezaron a dar sus pasos en la ciudad hasta convertirse en un cimiento del tejido empresarial y tecnológico de Gijón. Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón y Luis Díaz, director de Gijón Impulsa, ponen en valor la evolución que ha experimentado el Parque, hasta convertirse en un emblema dinamizador de la ciudad.

–¿Cómo valoran estos 25 años de historia del Parque Científico y Tecnológico de Gijón?

-Ángela Pumariega: El Parque es un ejemplo de éxito y visión de futuro. En estos 25 años ha sido un motor de innovación, atrayendo talento, generando empleo de calidad y situando a Gijón en el mapa de las ciudades que apuestan por el conocimiento y la tecnología. Su evolución demuestra que cuando se apuesta por la colaboración público-privada entre instituciones, empresas, centros de investigación y universidad, los resultados llegan. Y en esa colaboración, Gijón Impulsa juega un rol esencial.

-Luis Díaz: Gijón Impulsa es el ente gestor del Parque Científico Tecnológico de Gijón, el vértice empresarial de la Milla del Conocimiento. Actuamos como enlace entre el tejido empresarial, la administración y el conocimiento, gestionando espacios, ofreciendo servicios de valor añadido y promoviendo iniciativas que hagan del Parque un entorno fértil para la innovación y el emprendimiento.

-¿Cuál considera que ha sido el mayor logro del parque en este cuarto de siglo?

Á. P.: El mayor logro ha sido consolidarse como un lugar de referencia de empresas intensivas en conocimiento, para el ejercicio de actividades de I+D+i y el desarrollo de nuevas vías para la transferencia de tecnología, albergando en la actualidad alrededor de 220 empresas y 10.500 profesionales y situándonos como sexta ciudad nacional en creación de empleo tecnológico. Ha conseguido crear un ecosistema donde conviven empresas tecnológicas, centros de investigación y talento joven, generando sinergias que impulsan la competitividad y el desarrollo económico de Gijón.

Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón / Pablo Solares

-¿Cuál es la estrategia de Gijón Impulsa para atraer empresas al parque?

L. D.: Somos la parte de la Administración más cercana a la empresa, a sus necesidades y problemas; la colaboración público-privada es algo que tenemos en el ADN de nuestra forma de trabajar. La estrategia se basa en crear un entorno competitivo, atractivo y sostenible. Esto implica ofrecer infraestructuras de calidad, y, sobre todo, generar un ecosistema colaborativo donde las empresas encuentren talento que precisan, sinergias y oportunidades reales de crecimiento y expansión.

-¿Qué papel tiene el Parque en el desarrollo económico y tecnológico de la ciudad?

Á. P.: Se ha convertido en un vivero de empresas de alto valor añadido dentro de un entorno de excelencia, gracias a su carácter innovador y transversal. Por lo tanto, es un pilar fundamental del desarrollo económico y tecnológico de Gijón. Actúa como motor de innovación, atrayendo inversión y empleo cualificado, y fomentando la diversificación del tejido productivo. Además, ha contribuido al crecimiento de miles de profesionales, a la creación de empresas punteras y ha sido fundamental en el desarrollo de una economía local cada vez más globalizada y digitalizada. Hoy más que nunca, celebramos esta fecha con la certeza de que Gijón es un lugar estratégico para el emprendimiento y la innovación.

"El objetivo es atraer talento y seguir siendo un referente en innovación y desarrollo económico en Gijón" Ángela Pumariega — vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón

¿Qué tipo de apoyo y servicios ofrece el Parque a startups y empresas tecnológicas?

L. D.: Ofrecemos desde el primer día acompañamiento experto, asesoramiento empresarial en distintas materias (económico, legal, fiscal, TIC), programas de incubación y aceleración, así como espacios adaptados a cada fase de desarrollo. Además, facilitamos el acceso a financiación en función del grado de maduración de los proyectos y empresas, así como a redes de colaboración que pueden hacerles crecer. Nuestro objetivo es que cada empresa encuentre aquí el lugar ideal para desarrollarse.

-¿El PCTG ayuda a retener talento en la ciudad?

Á. P.: El Parque desempeña un papel clave en la fidelización del talento en Gijón. Ofrece oportunidades laborales de calidad en sectores innovadores y tecnológicos, lo que permite que muchos jóvenes cualificados puedan desarrollar su carrera profesional sin tener que marcharse fuera. Además, crea un entorno atractivo para emprender y crecer profesionalmente. A través de la colaboración con la Universidad de Oviedo y otras entidades académicas, el Parque se ha convertido en un catalizador para la formación de talento y la creación de empleo cualificado en la región, dada su cercanía al campus universitario gijonés.

-¿Cómo se seleccionan los proyectos o empresas que pueden instalarse en el parque?

L. D.: Primamos proyectos con un claro componente innovador, tecnológico o de valor añadido para el ecosistema. Existe un proceso de evaluación técnica en el que se valoran factores como el impacto en el entorno, el empleo cualificado que genera, la sostenibilidad y la viabilidad del proyecto. Buscamos empresas que sumen al conjunto y que quieran crecer en comunidad.

-¿Como encaja el parque en la estrategia de innovación y desarrollo económico de Gijón?

Á. P.: Desarrollo económico e innovación tienen que ir de la mano, porque sin apostar por la segunda no se va a conseguir el primero. Y lógicamente desde el gobierno del Ayuntamiento toda nuestra labor tiene que ir centrada en el objetivo de mejorar la vida de los gijoneses, es decir, de favorecer la generación de riqueza, crecimiento económico y empleo de calidad que generarán un contexto en el que Gijón sea un lugar atractivo para trabajar y desarrollar aquí un proyecto de vida. Y, en ese sentido, el Parque Científico es una de las piezas fundamentales de nuestra estrategia de ciudad.

-¿Cómo se fomenta la innovación y la colaboración entre empresas dentro del parque?

L. D.: A través de programas de cooperación, jornadas de networking y espacios de coworking, actividades conjuntas y líneas de ayuda específicas, como son las de Innovación Abierta. También colaboramos mano a mano con las distintas facultades de la Universidad de Oviedo y centros tecnológicos. Creemos firmemente que la innovación surge de la relación, del intercambio, de la confianza, y por eso cultivamos esa cultura día a día.

-¿Cómo contribuye a la sostenibilidad y la economía verde de Gijón?

Á.P.: El Parque impulsa una transición ecológica tangible. Favorece la implantación de empresas «cleantech» y de soluciones digitales que reducen huella de carbono en industria y servicios; promueve edificios eficientes, autoconsumo y comunidades energéticas; y sirve de laboratorio urbano para proyectos de economía circular, movilidad sostenible y gestión inteligente de recursos. Además, su efecto demostrado facilita que estas tecnologías se escalen al resto de la ciudad y del tejido empresarial, reforzando un crecimiento económico sostenible y generador de empleo cualificado. Esta visión es coherente con el papel del Parque como motor de innovación y empleo que ya destacamos.

-¿Cuál ha sido el secreto para hacer que el parque siga siendo competitivo en estos 25 años?

L.D.: Adaptarse al cambio constante, sobre todo después de que nuestras empresas resistiesen e incluso creciesen durante y tras la pandemia. La tecnología avanza muy rápido, y nuestro mayor reto ha sido —y sigue siendo— anticiparnos a las necesidades del tejido empresarial. También lo ha sido detectar los cambios hacia sectores emergentes, fidelizar al talento, y ofrecer infraestructuras modernas y sostenibles. Pero gracias a una visión compartida y al compromiso público-privado, creo que hemos sabido estar a la altura.

Luis Díaz, director de Gijón Impulsa / Pablo Solares

-¿Qué planes tiene el ayuntamiento para reforzar el papel del parque en los próximos años?

Á. P.: Desde el Ayuntamiento queremos reforzar el papel del Parque como motor de innovación y desarrollo económico de Gijón. Estamos trabajando para mejorar sus infraestructuras, atraer nuevas empresas tecnológicas y fomentar la colaboración con la Universidad y los centros de investigación. Además, estamos potenciando programas que apoyan el emprendimiento y la fidelización del talento local. Pretendemos consolidar e impulsar aún más su potencial como gran foco de innovación, referencia en el Norte de España y en el Arco Atlántico Europeo, dotarlo de capacidad renovada para atraer empresas, entidades y talento nacional e internacional vinculadas a la nueva economía del conocimiento.

-El Parque se ha convertido en un referente internacional.

L. D.: En un primer momento, lo ha sido por ser pionero en su desarrollo, 100% municipal. Además de eso, por su capacidad de evolucionar junto con sus empresas, por la calidad de las empresas que alberga, y por el apoyo institucional constante. Hemos sido capaces de crear un modelo de gestión cercano a la empresa y eficiente. Además, formamos parte activa de redes internacionales como la IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation), lo que nos permite aprender, compartir y posicionarnos fuera de nuestras fronteras.

¿Cómo se imagina el PCTG dentro de 10 años?

Á. P.: Vemos un Parque Científico Tecnológico de Gijón con un futuro muy prometedor, inmerso en un proceso de ampliación que le hará duplicar sus espacios durante los próximos años, para seguir siendo el gran referente en innovación y emprendimiento de la ciudad. Nuestro objetivo es que continúe atrayendo talento, generando empleo de calidad y consolidando a Gijón como una ciudad moderna, dinámica y comprometida con el conocimiento y la tecnología. Una ciudad de oportunidades.

"Todas las empresas deben sumarse a la revolución digital; por ello cuentan con nuestro apoyo y el del Ayuntamiento" Luis Díaz — Director de Gijón Impulsa

L.D.: Queremos consolidarnos como un nodo de innovación sostenible, digital y global. Aspiramos a seguir ayudando a que Asturias sea un polo de atracción de talento, y un lugar donde sus jóvenes crean que pueden crecer y tener una vida. Apostamos, también, por sectores estratégicos como están siendo la inteligencia artificial, la biotecnología o la ciberseguridad, y seguimos creando infraestructuras de alto nivel, con el foco puesto en la atracción de inversiones y empresas que generen riqueza para Gijón/Xixón, más aún con la Ampliación del Parque que ya se está desarrollando en su 1ª fase.

-¿Qué papel está jugando Gijón Impulsa en la transformación digital de las empresas locales?

L. D.: Un papel catalizador. Impulsamos programas específicos junto con otros agentes, como FADE y CTIC, para facilitar esa transición digital, principalmente para pymes del tejido local, alcanzando ya, más de 300. Apoyamos la adopción de tecnologías emergentes, formamos y asesoramos en competencias digitales y conectamos oferta y demanda tecnológica. Nuestro objetivo es claro: que ninguna empresa de Gijón/Xixón se quede atrás en esta revolución. Todo ello ha sido facilitado por la Mesa de Concertación Social (FADE, UGT y CCOO), que han entendido desde el primer momento las necesidades y el papel que el Ayuntamiento debía jugar.

-Si tuviera que definir en una frase el legado del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, ¿Cuál sería?

Á. P.: Si un territorio quiere tener un futuro próspero y prometedor, necesita un ecosistema empresarial con compañías punteras, tecnologías avanzadas y empleo atractivo y de calidad. Todo eso es el Parque, que en este sentido es un pilar para construir ese futuro próspero y prometedor.

L. D.: Un lugar donde las ideas se convierten en futuro, y el conocimiento en motor de la ciudad.