Contenido ofrecido por Gijón Impulsa
Aniversario del Parque Científico Tecnológico de Gijón: 25 años creando futuro
L. L.
Despegue hacia el futuro: el Parque se crece para afrontar nuevos retos
Un cuarto de siglo fomentando la innovación en Gijón
Aniversario del Parque Científico Tecnológico de Gijón: 25 años creando futuro
Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón y Luis Díaz, diretcor de Gijón Impulsa: "En el Parque las ideas se convierten en futuro, y el conocimiento en motor de la ciudad"
Un salto seguro y de calidad para las empresas
