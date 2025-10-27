Ceares celebra el nuevo plan para el Hogar: "Hay muchas ganas de entrar ya"

"Es un símbolo de reconciliación con el pasado". Con estas palabras resumía su alegría Eduardo Serrano al ver el proyecto que la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, liderada por el forista Gilberto Villoria, tiene previsto para la transformación, publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, del Hogar de Ceares. En realidad, tanto Serrano, como sus compañeros de la asociación "Esto ye Ciares", en conjunto con otras agrupaciones del barrio, fueron las que impulsaron el nuevo diseño de rehabilitación de un espacio que quieren que vuelva a ser un emblema. "El proyecto se basa en el Plan de Usos del Hogar del Productor, consensuado con una veintena de asociaciones previamente a llevarlo a las concejalías", explica el portavoz.

Han sido cuatro años y medio desde que se juntaran para evitar la demolición del Hogar, lo que les ha llevado sacar adelante una iniciativa que ya cuenta con presupuesto, 2.125.000 millones de euros a financiar en dos anualidades, y una fecha de comienzo de obras, en abril del próximo año. "Estamos muy agradecidos por el compromiso de la concejalía de Infraestructuras y tenemos muchas ganas de que se pueda entrar ya en el Hogar", confiesa Serrano. "Nuestro plan ha sido mejorado técnicamente y lo único que quedaba en el aire ha sido consensuado entre todos. Estamos muy orgullosos de que la base sea nuestro plan", añade Caty Álvarez, portavoz de "Esto ye Ciares".

El trabajo de la asociación en los próximos meses será el de ver con qué utilidades va a contar el Hogar y como las van a repartir. "Son muchas las asociaciones que nos han preguntado por plazos para poder desarrollar su actividad. Está suscitando mucho interés en la comunidad y estamos todos muy atentos de que todo vaya bien", explica Serrano, que desvela que la idea principal es que pueda ser usado por los vecinos de forma libre. "Queremos que el espacio sea polivalente. Que las entidades puedan solicitarlo en igualdad de condiciones y que no haya espacios privativos", detalla el portavoz.

La necesidad de contar con un espacio de estas características en el barrio era algo urgente, así lo hacen saber desde "Esto ye Ciares". "En el barrio no hay ese tipo de dispositivos abiertos a la participación. Las entidades que están en nuestro entorno van viendo que está saliendo adelante y están contactando con nosotros para obtener información", reseña Eduardo Serrano.

El Hogar de Ceares ha sido durante años un símbolo social del barrio que, por desuso y abandono, fue quedándose en el olvido mientras el barrio seguía creciendo a su alrededor. Desde hace ya unos años, el empeño de los vecinos ante lo que iba a ser su inminente demolición salvó no solo el edificio, sino también la memoria de todos aquellos que alguna vez hicieron uso de él. "Todos conocemos que fue pasando, fue quedando en el abandono y para muchas personas es recuperar su pasado, sus vivencias y memorias", destaca Serrano tras conocerse los detalles de la remodelación.

"Volverá a ser lo que era, un punto de reunión y de encuentro social", sentencia, por su parte, Caty Álvarez, que desvela también algunos de los planes futuros que tienen en la antigua jefatura de Policía Local. "¿Lo siguiente? Ver qué se va a hacer con la comisaría de San José", responde, en referencia a otro de los edificios emblemáticos del barrio. Tras el traslado de la Policía Local a la nueva Jefatura de Sanz Crespo, en la de la calle San José solo se mantiene el Centro de mando. Cuando éste se traslade, se tiene previsto clausurar el edificio a la espera de nuevos usos.