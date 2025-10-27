Celebración de la primera promoción de Informáticos
La primera promoción de informáticos de la especialidad de Ingeniería Técnica Informática (ITI) de la Escuela Universitaria de Jovellanos, de Gijón, se reunió en un encuentro celebrado este fin de semana en el Bellavista. En la imagen, algunos de los miembros asistentes que también festejaron el 40ª. aniversario del curso.
