El colegio Honesto Batalón de Gijón inaugura su biblioteca: "Es un día muy especial"

La comunidad educativa del colegio Honesto Batalón inauguró este lunes su biblioteca, denominada "La rula de los libros" para homenajear al Barrio Alto y a su historia. "Es un día muy especial", celebró el director del colegio, Alberto Muñiz.

La biblioteca del Honesto Batalón cuenta con alrededor de 1.000 ejemplares, distribuidos entre los niveles "bocartines", "grumetes", "marineros" y "almirantes", en función de la edad de los escolares. Todos ellos recibieron ayer sus respectivos carnés para disfrutar de "La rula de los libros".

Un acto con escritores

Para celebrar el pistoletazo de salida de este nuevo espacio, el colegio organizó un acto en el que participaron los escritores y padres de alumnos del centro educativo Alicia Álvarez, David Guardado, Monchi Álvarez, Ricardo Menéndez y Javier Rodríguez. "Es un día muy feliz. La inauguración de una biblioteca es uno de los actos más libros a los que podemos asistir, sobre todo en una época como la que nos está tocando vivir", argumentó Menéndez.

Durante el acto, la coordinadora de la biblioteca, la docente Laura Faya, remarcó que en el colegio Honesto Batalón buscan que "este espacio sea un punto de encuentro y sirva para impulsar la creatividad y el aprendizaje".

Por su parte, la presidenta de la AMPA del Honesto Batalón, Paula García, ensalzó la iniciativa de los docentes del colegio y llevó a cabo la entrega del cómic "Ariol". "Deseo que esta biblioteca pueda ser disfrutada por futuras generaciones de niños que vivan en este barrio y estudien en un centro público como este", indicó García.