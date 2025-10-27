Un cuarto de siglo fomentando la innovación en Gijón

El 30 de octubre de 2000 nació en Gijón lo que se convertiría en el corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, un espacio donde la tecnología, ciencia, cultura y arte convergen y conviven en la ciudad. Se trata del Parque Científico Tecnológico, una especie de emblema de la ciudad de que cumple 25 años «Creando Futuro».

Y aunque se inauguró en el 2000, la idea de tener un espacio dedicado a la transferencia de conocimientos entre la Universidad de Oviedo y las empresas venía pergeñándose tiempo atrás, desde finales de los años 80.

Sería en 1992 cuando el proyecto del Parque se incorporó al Plan Estratégico de la ciudad. Esto le dio el respaldo institucional necesario para comenzar con su desarrollo inicial.

Edificio Impulsa / Pablo Solares

Desde entonces, se han convertido en la casa de buena parte del tejido empresarial de Gijón, convirtiéndose en primer parque científico promovido íntegramente por un ayuntamiento, por lo que es, desde entonces, un referente nacional.

Edificio Asturias Industria 4.0 / Ángel González

Ya en sus inicios, su objetivo estaba claro: fomentar el intercambio de conocimiento aprovechando el potencial del entorno, con el apoyo a la cooperación e interrelación entre los agentes clave que forman el ecosistema de innovación.

Una superficie sin límite de conocimiento

Sin duda alguna, es el motor de crecimiento económico para Gijón, donde en sus 220.000 metros cuadrados de superficie no han dejado de instalarse iniciativas empresariales de base innovadora y con todos los servicios terciarios necesarios.

Vista exterior del edificio Greenspace / Juan Plaza

Cuenta con dos enclaves principales: Cabueñes e Intra. El primero cuenta con más de la mitad del total de la superficie del Parque, llegando a los 171.000 metros cuadrados brutos. Allí se encuentran las dos parcelas de mayores dimensiones, ya ocupadas, y también las dos residencias empresariales del Ayuntamiento, gestionadas por Gijón Impulsa. Una de ellas, un edificio «incubadora» dirigido a proyectos empresariales y otro destinado a empresas ya consolidadas.

Obras de ampliación de uno de los edificios del PCTG / PABLO SOLARES

En cuanto Intra, cuenta con 45.000 metros cuadrados de superficie bruta, ocupada por cuatro edificios que forman parte del conjunto de Laboral, propiedad del Principado de Asturias. Dos de ellos, gestionados por Gijón Impulsa también, y que fueron rehabilitados por el Consistorio, ofreciéndose en régimen de alquiler.

Mirada al futuro

Actualmente, el Parque Científico Tecnológico acoge a más de 220 empresas y 10.500 profesionales, convirtiéndose así en un gran foco de referencia en el norte de España. Por eso, el Ayuntamiento de Gijón trabaja para dotarlo de capacidad renovada y atraer así empresas, entidades y talento nacional e internacional vinculados a la nueva economía del conocimiento.

Julio Rodriguez y Vicente Álvarez Areces durante la visita del rector de la universidad al campus de Gijon donde se coloco la primera piedra del edificio central del parque cientifico y tecnologico / Marcos León

En esa línea, una de sus últimas operaciones tiene que ver con La ampliación del Parque Científico Tecnológico de Gijón en la Avenida Pecuaria. Una iniciativa que busca responder a la creciente demanda empresarial.

Esta nueva zona ofrecerá al complejo 218.000 metros cuadrados de superficie bruta para la instalación de iniciativas empresariales. Un plan que se ejecutará por fases y que ya ha empezado a dar sus primeros pasos.

Vista general del PCTG en el año 2000 / Ángel González

Con el nuevo diseño se busca favorecer las relaciones del nuevo espacio de innovación con otros enclaves del recinto de Cabueñes y el INTRA, así como las sinergias con Laboral, el campus universitario, el Hospital de Cabueñes, el Centro de Arte y el Jardín Botánico.

Carlos Westendorp, Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso, descubriendo una placa conmemorativa de la inauguracion del parque cientifico y tecnologico de Gijon / Ángel González

Se busca abrir y acercar el entorno del Parque Científico a la ciudadanía, integrándolo en el espacio urbano y haciéndolo atractivo para su visita, uso y disfrute.

Un modelo de ecosistema de innovación

El Parque Científico Tecnológico de Gijón es un ejemplo de colaboración público-privada que ha impulsado la creación de un entorno ideal para la transferencia de conocimiento, la investigación aplicada y el desarrollo empresarial.

A través de la colaboración con la Universidad de Oviedo y otras entidades académicas, el Parque se ha convertido en un catalizador para la formación de talento y la creación de empleo cualificado en la región.