Despegue hacia el futuro: el Parque se crece para afrontar nuevos retos
Tras 25 años a la vanguardia del emprendimiento, este emblema empresarial de Gijón asume una nueva etapa marcada por una ampliación de 218.000 metros cuadrados
L. L.
El 20 de marzo de 1998 es historia para el Parque Científico Tecnológico de Gijón. Esta fecha está enmarcada en la trayectoria de este imponente espacio, ya que fue el día en que se colocaba la primera piedra del edificio principal.
En estas más de 2 décadas como uno de los principales apoyos de los emprendedores de la ciudad, el PCTG se ha convertido en una pieza fundamental del tejido empresarial de la ciudad y eje central de la denominada Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón.
El proyecto tiene un enfoque medioambiental y apuesta por materiales reutilizados
Sin embargo, sus más de 200.000 metros cuadrados de superficie no bastan para albergar todo el motor empresarial que se asienta en el Parque. Por ello, desde este año han empezado a realizarse las ambiciosas tareas de ampliación, concretamente en la urbanización de la avenida de la Pecuaria.
Tras esta operación que constará de 2 fases, el espacio dispondrá de una superficie total de 218.000 metros cuadrados, 76.000 de zonas verdes y 11.000 de equipamientos públicos.
Una ampliación que tiene como objetivo principal aumentar el empleo en la ciudad y contribuir al refuerzo de la economía de Gijón.
Una iniciativa para reforzar la economía y el empleo de Gijón
Inversión
Una potente inversión de 6,2 millones de euros es la suma que aportarán para la ampliación el Ayuntamiento de Gijón, con 4,3 millones y los 1,9 restantes los aportará la Empresa Municipal de Aguas (EMA).
Superficie
La obra ofrecerá al complejo 220.000 m2 de superficie bruta para la instalación de iniciativas empresariales. Un plan que se ejecutará en 2 fases y que ya ha empezado a dar sus primeros pasos.
Ecosistema innovador
Zonas abiertas a usuarios y vecinos en general, edificaciones de bajo impacto visual y prioridad a la movilidad de las personas son algunos de los puntales de un proyecto que aspira a integrarse a la perfección con el entorno
Entre sus mayores particularidades en lo que se refiere al apartado técnico destaca el enfoque medioambiental del proyecto. Y es que la hoja de ruta que están siguiendo tanto la empresa adjudicataria como el Ayuntamiento apuesta por la reutilización de materiales y el uso de productos de obra con declaración ambiental. Además, se prevé que el relleno del entorno de Naval Gijón que busca acometer el consistorio como acondicionamiento provisional del espacio se pueda realizar con parte de las tierras retiradas en esta obra de Cabueñes.
Por otro lado, la primera fase de ampliación del Parque Tecnológico en la zona de La Pecuaria cuenta con un coste de 7,6 millones.
La ampliación dotará al espacio de nuevos servicios y equipamientos públicos
Además, desde febrero de este año, se conoció que Proyectos Educativos Astur,S. L. U., la promotora en Gijón de la futura Universidad Europea, ha adquirido la parcela municipal M10, de 10.045 metros cuadrados, con el objetivo de establecer allí las instalaciones de esta universidad privada por 3.267.000 euros.
Un espacio abierto a todos
Esta ambiciosa renovación del Parque traerá consigo cambios significativos en la concepción de los espacios ya que el planeamiento se enfoca en lograr zonas abiertas, transitables por sus usuarios y por los vecinos de Gijón en general. Todo con el objetivo de dar respuesta a las necesidades empresariales pero también al uso cotidiano de quienes trabajan y quienes residen en el entorno, integrando espacios que permitan la relación empresarial; así, contará con servicios terciarios y equipamientos públicos que no existen en los enclaves actuales.
Además, las edificaciones tendrán un bajo impacto visual y podrán integrarse perfectamente con el entorno. La movilidad dará prioridad a las personas y contemplará un transporte sostenible.
En la línea que desde sus inicios ha marcado la historia del Parque Científico Tecnológico, este contará con infraestructuras de última generación, adaptadas a las necesidades de las empresas del siglo XXI.
Una de las parcelas albergará instalaciones de la Universidad Europea
La capacidad de sumarse rápidamente a los avances tecnológicos será uno de los puntos fuertes del proyecto, asegurando que Gijón siga siendo un referente en innovación durante los próximos años.
