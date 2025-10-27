Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano

Hasta el lugar se trasaldó una UVI Móvil y agentes de la Policía Local y Nacional

Imagen de la calle Sáhara.

Imagen de la calle Sáhara. / LNE

Carlos Tamargo

Trágico suceso en la calle Sáhara de Gijón, en el barrio de El Llano, tras el fallecimiento de un hombre de 81 años que se precipitó a la calle. El suceso, que ocurrió a primera hora de la tarde, provocó cierta conmoción en la zona, muy transitada en ese momento.

Hasta el lugar se trasladó efectivos de la Policía Local y Policía Nacional, así como una UVI Móvil que no pudo hacer nada por salvar la vida del varón. Los agentes de seguridad se encargaron de acordonar la calle para poder llevar a cabo las labores oportunas que se extendieron durante varios minutos. La calle tuvo que ser acordonada sin que se viera muy afectada al tráfico.

Al tratarse de la confluencia con la calle Pérez de Ayala, el suceso suscitó revuelo en la zona al tratarse de una de las calles que confluyen con la calle Pérez de Ayala, uno de los principales viales del barrio de El Llano.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

Las abogadas laboralistas de la Transición se llevan el Premio Pasionaria que recogerán en diciembre en Gijón

Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano

El colegio Honesto Batalón de Gijón inaugura su biblioteca: "Es un día muy especial"

Así es la nueva y lujosa casa de Saúl Craviotto en Gijón: con una enorme cocina con isla, vitrinas de cristal y desayunador

Gijón acoge las Jornadas Futuro y Tecnología 2025, con cuatro sesiones que reflexionan sobre cómo convivir con la inteligencia artificial

Lluvia de premios y emoción en la Laboral: así fue la gala del Santa Olaya en la que reconoce a sus mejores deportistas

Así fue la gala del Club Natación Santa Olaya (en imágenes)

Gijón acoge la Conferencia Internacional de Parques Tecnológicos dedicada a la economía azul: "Una oportunidad para adelantarnos a los desafíos del futuro"

