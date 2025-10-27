Gijón acoge la Conferencia Internacional de Parques Tecnológicos dedicada a la economía azul: "Una oportunidad para adelantarnos a los desafíos del futuro"

En plenas celebraciones de su 25º aniversario, el Parque Científico y Tecnológico de Gijón será punto de encuentro para la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) que se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre. Estas dos jornadas girarán en torno a uno de los temas que más relevancia están tomando en la ciudad como es la economía azul “presente y futuro” de Gijón, como resaltó la vicealcaldesa Ángela Pumariega y que cuenta con una mayor importancia de cara a los planes futuros que se tienen para Naval Gijón.

“Según los últimos datos que disponemos, más de 15.700 puestos de trabajo dependen de la economía azul, casi un 16% de todo el empleo de la ciudad”, remarcó Pumariega, añadiendo que, mientras el proyecto continúa en fase urbanística, “no estamos de brazos cruzados y continuamos trabajando en este campo”, defendió la vicealcaldesa.

Las conferencias se llevarán a cabo bajo el título de “La economía azul como motor de la transformación territorial”, siendo una oportunidad para “identificar sinergias y promover proyectos de innovación para poder anticiparnos a los desafíos que afectan a las economías costeras”, todo esto, según afirmó Pumariega, sin olvidar que "la historia económica de Gijón no puede entenderse sin el papel protagonista del mar y consideramos que lo mismo va a suceder en el futuro".

Dos jornadas de conferencias

La presentación también corrió a cargo de Luis Díaz, gerente de Gijón Impulsa, que destacó el compromiso del Parque Tecnológico con estas conferencias que versarán sobre "una materia de vital importancia para el futuro de Gijón", como remarcó, agradeciendo la colaboración de Visita Gijón a la hora de organizar las charlas y la programación.

La jornada del día 5 de noviembre se llevará a cabo de forma interna para los miembros de APTE, con la realización de varias mesas redondas "para debatir temas de especial interés", una reunión de técnicos de cada milla del conocimiento y también la asamblea de parques tecnológicos donde "se hablarán los asuntos más organizativos".

El día 6 de noviembre se abrirá la participación a todo aquel que esté interesado y se contará con la presencia de varias autoridades como la Alcaldesa Carmen Moriyón, el viceconsejero de Industria, Innovación y Universidad, Juan Carlos Campo o el director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, José Moisés Martín Carretero. Las inscripciones estarán abiertas a través de la página web de APTE para asistir a una jornada que comenzará a las 10.00 horas en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

En este punto es en el que se abordará la economía azul a través de diversas conferencias en relación con los ecosistemas tecnológicos o el talento y la formación de profesionales en torno a dicha economía costera. Por último, la propia Ángela Pumariega junto a Luis Díaz concluirán el encuentro con un coloquio sobre los 25 años del Parque Tecnológico de Gijón y su posicionamiento como referente de la economía azul.

"Vamos a tratar de trasladar cómo la experiencia de la gestión y coordinación de un parque tecnológico como el de Gijón y su milla del conocimiento que nos permite posicionarnos como una buena referencia para desarrollar ese gran proyecto de economía azul que pensamos que puede ser uno de los ejes del futuro de nuestro municipio", resaltó Díaz.