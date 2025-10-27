Gijón acoge las Jornadas Futuro y Tecnología 2025, con cuatro sesiones que reflexionan sobre cómo convivir con la inteligencia artificial

El Centro de Cultura Antiguo Instituto acogió esta mañana la presentación de una nueva edición de las Jornadas Futuro y Tecnología, organizadas por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular dentro del programa Gijón con Ciencia. Bajo el lema “Humanos frente a máquinas. Cómo convivir con la inteligencia artificial”, las sesiones se celebrarán entre el 3 y el 6 de noviembre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI) y en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, con entrada libre hasta completar aforo.

La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, la forista Montserrat López, destacó que el objetivo de estas jornadas es “hacer accesible el conocimiento científico a la ciudadanía y acercar los debates actuales sobre tecnología y sociedad”. Según explicó, el programa busca “analizar los efectos económicos, políticos, sociales y culturales de los avances tecnológicos, y ayudar a comprender los cambios que ya están transformando nuestra vida cotidiana”.

Por su parte, Henar Díez, directora de Programas de la Fundación Municipal de Cultura, señaló que esta edición continúa profundizando en la inteligencia artificial porque “es un tema que genera inquietud ciudadana y plantea nuevas preguntas cada año”. Añadió que las conferencias abordarán la IA desde diferentes perspectivas para “dar una visión completa de cómo afecta a la ciudadanía”.

El programa incluye ponencias de Marco Schorlemmer, investigador del CSIC, que abrirá las jornadas con una reflexión sobre los fundamentos y riesgos de la inteligencia artificial; Salvador Martínez, neurocientífico del Instituto de Neurociencias de Alicante; Ignasi Beltrán, catedrático de Derecho del Trabajo de la UOC; Mercedes Siles, matemática y experta en ética algorítmica; y Noelia Rico, investigadora de la Universidad de Oviedo sobre el impacto social de la IA.

Arte y ciencia, "espacios complementarios"

La clausura se celebrará en LABoral Centro de Arte, la directora del centro, Semíramis González, subrayó que “arte y ciencia no son ámbitos separados, sino espacios complementarios”. En esa sesión se abordará el uso de la inteligencia artificial generativa en la creación artística, con las artistas Marina Núñez y Solimán López. González destacó que “estas jornadas son ya una cita principal en Gijón que une cultura, tecnología y pensamiento crítico”.

Además, del 29 de octubre al 5 de noviembre, se podrá visitar la exposición digital “Arte e Inteligencia Artificial Generativa” en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Se trata de una muestra de obras digitales incluidas en la revista CreAtIva Magazine bajo el título “Belleza”. Víctor Velasco, director de la revista, explicó que la exposición reunirá piezas de 25 artistas de 18 países, creadas íntegramente con inteligencia artificial. Como resultado, se verán “unos vídeos de corta duración que buscan dar vida a esas imágenes estáticas”, destaca Velasco, y añade: “pretende reflejar cómo es la belleza para cada artista”.

Las Jornadas Futuro y Tecnología se consolidan así como uno de los eventos divulgativos más destacados del calendario gijonés, en una ciudad que -como recordó Semíramis González- “imagina su futuro desde la cultura y el conocimiento”.