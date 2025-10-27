Ictus, una urgencia que no avisa

La atención temprana es fundamental para intentar revertir el daño cerebral y "salvar” la mayor cantidad de cerebro posible, apunta el Dr. José María Sánchez Álvarez, especialista en neurología del Hospital Ribera Covadonga, quien recuerda que ictus y ACV (Accidente Cerebrovascular) son términos sinónimos que se utilizan para describir la misma emergencia médica: la interrupción o reducción repentina del flujo sanguíneo a una parte del cerebro.

¿Hay síntomas en los días previos o nos sorprende?

En la mayoría de los casos es brusco, nos sorprende. No obstante, en alguna ocasión se puede preceder de “avisos”, como en los casos de una arteria que se está obstruyendo, y previamente a su cierre (y un ictus “grande, extenso”), pueden desprenderse pequeñas partes de esa placa y dar unos síntomas transitorios los días previos.

¿Tienen tratamiento?

Actualmente existe tratamiento, tanto para intentar disolver el trombo (trombosis), como para extraerlo (trombectomía). Para ello es fundamental la rapidez de actuación, y por tanto, que a los primeros síntomas acudan a Urgencias o llamen al 112, pues cuanto antes se trate mayores posibilidades de reducir las secuelas. El paciente que ha sufrido un ictus tiene medicación de por vida, para los factores de riesgo y prevenir la recurrencia.

¿Qué secuelas deja?

Las secuelas dependen del lugar del cerebro que se vea afectado. Las más frecuentes son en forma de menor fuerza en brazo y/o pierna en un lado del cuerpo, dificultad para comprender, motricidad, destreza, depresión... Para recuperar la mayor parte es fundamental el tratamiento terapéutico que ofrecemos en el hospital como fisioterapia, psicología, logopedia y terapia ocupacional.

Exterior del Hospital Ribera Covadonga / Cedida a Lne