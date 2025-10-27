El incendio del Areo, sin rebrote ni incidencia en la última jornada

Una bocanada de tranquilidad. Esa es la que han respiran desde ayer los vecinos de la periferia del Monte Areo, tras una semana de miedo e inquietud por el incendio que se desató en la madrugada del pasado miércoles y que afectó a más de cuarenta hectáreas en la zona. El área no registró ayer incidencia alguna ni ningún tipo de rebrote, ya fuera de puntos donde permaneciese algún tipo de brasa o la generación de columnas de humo residuales. Por su parte, la Guardia Civil continúa investigando al responsable de este episodio, que fue provocado.

El incendio, a falta de confirmación oficial, estaría si no extinto, sí plenamente mitigado, gracias a la intensa y rápida respuesta de los servicios de extinción de incendios y también a la meteorología de este fin de semana, en la que han bajado fuertemente los termómetros y en la que se han registrado precipitaciones. De igual manera, el cuerpo de Bomberos de Asturias estuvo realizando labores de refresco y de remate por última vez este sábado y ya ha abandonado el terreno, un trabajo que realizó en colaboración con el Servicio de Extinción de Incendios de Gijón.

"Estamos más tranquilos, dentro de lo ocurrido, no hemos visto nada raro en el último día", explicaron los vecinos a a este diario. Los habitantes de las parroquias de la zona cero y adyacentes, como San Andrés de los Tacones, Monteana o Sería entre otras, atribuyen a las lluvias y las bajas temperaturas ese plus de "tranquilidad" de la que hablan; especialmente las ocurridas en la noche del sábado al domingo, ya que, todavía hace un par de días, manifestaban que podían "dormir" gracias a que los bomberos "siguen aquí", ya que "el fuego no avisa".

De igual forma, se han percatado de la ausencia de retenes de bomberos de Asturias, de los cuales registraron actividad por última vez en la "la noche del sábado". En dicha jornada, los efectivos, que mantuvieron informados a los vecinos para mitigar su inquietud, efectuaron intervenciones menores con el fin de refrescar el terreno e impedir que se pudiesen reavivar posibles focos de incendio en restos sedimentados y/o calcinados.