Así es la nueva y lujosa casa de Saúl Craviotto en Gijón: con una enorme cocina con isla, vitrinas de cristal y desayunador

Después de meses de obras y vueltas a los planos, Saúl Craviotto y su familia "por fin" están "en casa". En su nueva y lujosa casa, situada a las afueras de Gijón, que reformó con sus propias manos. Así lo anunció el propio piragüista olímpico a través de un vídeo subido a su cuenta de Instagram, en el que comparte con sus seguidores el antes y el después del "corazón" de su hogar: la cocina. Y la transformación ha sido total.

Después de ganar MasterChef Celibrity 2, el segundo lugar donde Craviotto pasa más tiempo (tras el gimnasio y el pantano de Trasona, donde entrena) es sin duda la cocina. En sus redes sociales es frecuente ver vídeos de recetas o de colaboraciones con marcas de alimentación.

Un señora cocina

Por eso, no es de extrañar que su nueva cocina sea una señora cocina. Muy grande, con isla, vitrinas de cristal, desayunador e iluminación led. A la estancia no le falta detalle y sigue todas las tendencias de decoración del momento.

Dos zonas diferenciadas

En realidad, son dos cocinas en uno. Una zona, la más grande, está compuesta de torres de muebles altos con encimera más una isla en paralelo con fregadero y cocina de inducción con vistas al porche. La otra zona, esta más pequeña, está situada en la otra dirección, haciendo una especie de "L" con vitrinas de cristal en la parte superior y muebles bajos con encimera que utiliza a modo de desayunador con la tostadora y la cafetera a la vista.

Cuánto costó

La cocina tiene un precio elevado, de más de 30.000 euros, si se tiene en cuenta que el tipo de encimera elegido es de Neolith, una de las marcas más top del mercado. La encimera en cuestión es una piedra "elegante y atemporal", según describe el propio deportista, de tipo calacatta y de color beis. ¿El resultado? "Lo que soñábamos desde el principio". En toda la estancia dominan los colores madera, beis y blanco.

Saúl Craviotto promete a sus seguidores hacer un "house tour" más amplio, con nuevos vídeos y recorriendo otras estancias de la casa. La vivienda no es de nueva construcción, sino que fue una reforma. Pero una reforma integral. El deportista español más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos con hasta seis medallas (dos oros, dos platas y dos bronces) no dejó ni una pared en pie. Craviotto mostró durante los últimos meses en Instagram la evolución de la obra, en la que se le ve con mazo en la mano.