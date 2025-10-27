Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La parroquia de Leorio rinde homenaje a sus mayores

C. T.

La asociación de vecinos "Santa María" de Leorio rindió ayer homenaje a sus mayores durante una comida en la Carbayera de Granda. Las distinciones, a la que acudió el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, fueron para Jesús Pérez Estévez y María Lidia Huerta Marcos.

TEMAS

