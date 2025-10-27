La parroquia de Leorio rinde homenaje a sus mayores
C. T.
La asociación de vecinos "Santa María" de Leorio rindió ayer homenaje a sus mayores durante una comida en la Carbayera de Granda. Las distinciones, a la que acudió el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, fueron para Jesús Pérez Estévez y María Lidia Huerta Marcos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
- Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
- Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón