Un policía herido en Gijón tras rescatar a un hombre que se iba a precipitar desde el Cerro

Fue la pareja del varón la que alertó a los servicios de emergencias

Imagen de un rescate en el Cerro Santa Catalina.

Imagen de un rescate en el Cerro Santa Catalina. / Marcos León

C. T.

Un policía resultó herido en la noche del domingo tras rescatar a un hombre que iba a lanzarse desde el Cerro de Santa Catalina en Gijón. Los servicios de emergencias fueron alertados a eso de las 23.00 horas por una mujer que aseguró que su pareja se encontraba en la zona del acantilado.

Hasta el lugar se trasladó una pareja de agentes de la Policía Local que comprobaron que, efectivamente, había un hombre de 38 años en la zona indicada. Pudieron salvarle la vida en el momento, siendo uno de los agentes herido de carácter leve.

Una vez pudieron asegurar la zona y comprobar que el varón ya no corría peligro, este fue trasladado al hospital, mientras que el policía fue atendido de las lesiones en un centro sanitario de la ciudad.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

TEMAS

