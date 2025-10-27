Un policía herido en Gijón tras rescatar a un hombre que se iba a precipitar desde el Cerro

Un policía resultó herido en la noche del domingo tras rescatar a un hombre que iba a lanzarse desde el Cerro de Santa Catalina en Gijón. Los servicios de emergencias fueron alertados a eso de las 23.00 horas por una mujer que aseguró que su pareja se encontraba en la zona del acantilado.

Hasta el lugar se trasladó una pareja de agentes de la Policía Local que comprobaron que, efectivamente, había un hombre de 38 años en la zona indicada. Pudieron salvarle la vida en el momento, siendo uno de los agentes herido de carácter leve.

Una vez pudieron asegurar la zona y comprobar que el varón ya no corría peligro, este fue trasladado al hospital, mientras que el policía fue atendido de las lesiones en un centro sanitario de la ciudad.