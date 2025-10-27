Un salto seguro y de calidad para las empresas

Tener una idea rompedora y conseguir darle forma es uno de los principales retos a los que debe enfrentarse todo emprendedor.

Sin embargo, todo proyecto innovador y con vocación tecnológica puede encontrar un sitio para hacerse realidad en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. Es el caso de Roberto Suárez, socio fundador de AST Ingeniería, Antonio Otero, fundador de Futuver, Luis Adaro, presidente de Adaro Tecnología, Martín Bosque, CEO de Signal Software y Jorge Arias, director de VDI. Todos ellos, saben lo que es caminar de la mano de este emblema empresarial de la ciudad. Un entorno que coinciden en definir como «ideal para crecer no solo por sus infraestructuras, sino por el ecosistema que impulsa la colaboración y el talento».

Todos ellos forman parte de esa savia más veterana del Parque, quienes miran atrás y ven cómo han crecido en estos años hasta generar un espacio «dinámico y lleno de oportunidades».

Frente a las trayectorias más dilatadas se suman las incorporaciones más recientes: Sergio Díaz, director general de Enfasys Ingeniería, Eric García, CEO de GooApps, Guillermo Vigil, cofundador de Resizes, Sergio López -Fombona Menéndez, director general de Acuña Fombona e Ignacio Franganillo, gerente de Briseida Sea Ventures. Emprendedores que han descubierto en el PCTG el aliado para despegar y crear sinergias.Todo con la ilusión que supone sacar adelante una apuesta propia.

De cara al futuro, tanto los que llevan tiempo asentados en el Parque como los que van dando sus primeros pasos, imaginan esta especie de red segura para las empresas como un motor que ayude a reforzar la imagen de Asturias como referencia tecnológica en España.

Veteranía y nuevos talentos con un hogar común

Roberto Suárez, fundador de AST Ingeniería

24 años en el PCTG y con la ilusión de construir su propio centro de trabajo. «El parque tiene una ubicación envidiable, con la Laboral y la cercanía a la Universidad y un diseño del espacio que lo convierten en un lugar ideal para la implantación de empresas tecnológicas y de gestión del conocimiento. Estamos muy orgullosos, y más siendo la empresa que más años lleva aquí instalada», cuenta Roberto Suárez, socio fundador de AST Ingeniería.

Roberto Suárez, de Ast Ingeniería / Pablo Solares

Antonio Otero, fundador de Futuver

Futuver se asentó en el PCTG en 2007, consolidando desde Asturias una sede estratégica para su expansión internacional. «Recuerdo aquel momento como un paso natural en nuestra evolución. Siempre tuvimos claro que queríamos desarrollar tecnología con propósito internacional desde aquí. Fue un punto de inflexión: pasamos de ser una empresa joven con proyección, a consolidar desde Gijón una sede tecnológica de referencia», señala Antonio Otero, fundador de Futuver.

Antonio Otero, de Futuver / Pablo Solares

Luis Adaro, presidente de Adaro Tecnología

También en 2007 llegó al Parque Adaro Tecnología. Un momento que coincidía con el paso adelante hacia la modernización y la innovación que la empresa quería dar. «El Parque ha cambiado mucho, y lo ha hecho en la buena dirección: se ha consolidado como un espacio de referencia para la innovación y el desarrollo tecnológico. Es gratificante ver cómo, junto a nosotros, otras empresas y proyectos han ido creciendo, generando un entorno dinámico y lleno de oportunidades».

Luis Adaro, presidente de Adaro Tecnología / Pablo Solares

Martín Bosque, CEO de Signal Software

Signal Software lleva desde 2009 siendo parte del Parque y desde sus instalaciones trabajan en proyectos de defensa tan importantes como el Eurofighter o el programa del soldado del futuro. «El balance es muy positivo. Para pequeñas empresas como nosotros, el abrigo de las personas que trabajan en Impulsa y de la propia marca del Parque o de la Milla del Conocimiento supone un soporte muy importante».

Martí­n Bosque, de Signal Software / Pablo Solares

Jorge Arias, director general de VDI

En los 14 años que Valor Desarrollo e Innovación (VDI) lleva en el Parque el espacio estaba muy cotizado. Recuerdo que tuvimos que esperar unos meses hasta que quedara un hueco disponible y, cuando pudimos instalarnos supuso un paso importante en la evolución de la empresa», destaca Jorge Arias, director de Valor Desarrollo e Innovación. «El Parque es un referente en la región y eso refuerza la imagen de las empresas que somos parte de él».

Jorge Arias, de VDI / Pablo Solares

Sergio Díaz, director general de Enfasys

A pesar de que Enfasys nació en 2019, no fue hasta el año pasado cuando se instalaron en el Parque. «Conozco el espacio desde 2008, cuando me establecí en el PCTG en mi anterior etapa profesional, y he visto como ha ido evolucionando con la incorporación de nuevas empresas, nuevos edificios, y creando un clúster empresarial y tecnológico de gran valor añadido», cuenta Sergio Díaz, director de la empresa.

Sergio Díaz, director general de Enfasys / Yeray Menéndez

Eric García, CEO de GooApps

Tras descubrir la Milla del Conocimiento y su ecosistema, Eric García, CEO de GooApps, tuvo claro que debía instalar su proyecto en el PCTG. «Desde aquí hemos crecido en equipo y proyectos, co-creando salud digital, deporte y bienestar con universidades y hospitales. El Parque nos aporta talento, colaboración y confianza. Miramos a un futuro más internacional y especializado en IA aplicada, living labs e interoperabilidad», señala.

Eric Garcí­a, de GooApps / Pablo Solares

Guillermo Vigil, cofundador de Resizes

«Conozco el Parque desde que empecé como becario en Indra hace 10 años. Después de estar una etapa fuera, tuve la suerte de volver durante mi etapa en Empathy y desde hace 1 año y medio con Resizes», explica Guillermo Vigil, cofundador de Resizes. El balance no puede ser más «positivo. Como gijonés es un orgullo estar en el Parque y sentir que lo que estamos haciendo es de ámbito internacional, pero desde Gijón».

Guillermo Vigil, deResizes / Pablo Solares

Sergio López Fombona, director de Acuña y Fombona

Y de los que llevan ya un tiempo trabajando en el Parque a los que cuentan los días para estrenar su «nuevo hogar». Este es el caso de Sergio López-Fombona, director general de Acuña Fombona. «Adquirimos los terrenos en 2018, pero en 2020, con la pandemia, congelamos el proyecto. «Sin habernos asentado todavía en el Parque, la visibilidad de la empresa en Gijón ya es mayor. Pero creemos que el potencial de todo lo que podemos hacer una vez estemos es enorme», destaca el director.

Sergio López-Fombona, de Acuña y Fombona / Pablo Solares

Ignacio Franganillo, gerente de Briseida Sea Ventures

Desde hace tres años Briseida Sea Ventures es una más en el PCTG pero desde el primer día «sentimos que era el lugar natural para una empresa como la nuestra: innovadora, con vocación de generar impacto, y muy conectada con el ecosistema emprendedor y tecnológico de Asturias. Queríamos estar donde se concentra el talento, la innovación y las oportunidades de colaboración», destaca Ignacio Franganillo, gerente.