Gijón se prepara para el día de Todos los Santos: horarios de misas, visitas a cementerios y frecuencias y líneas especiales de autobuses

Se reforzará la línea 25 y habrá un autobús especial desde El Humedal a Ceares para el día 1 de noviembre

Familiares de difuntos en el cementerio de Ceares.

C. T.

Como acostumbra la tradición cristiana, por las festividades de Todos los Santos y de Difuntos, son muchas las personas que acuden a los cementerios de la ciudad para presentar respetos a sus seres queridos fallecidos. Es por eso que se tiene previsto para el día 1 de noviembre reforzar los servicios de autobuses para acudir a los cementerios de Deva y Ceares. A su vez, otros camposantos de la ciudad también celebran liturgias y visitas. Estos son los horarios de las misas que habrá en Gijón, todas el 1 de noviembre

  • En el Cementerio de Deva, se celebrará una misa en la capilla del tanatorio a las 12.00 horas.
  • En Ceares, la liturgia se llevará a cabo en la iglesia de San Andrés a las 11.00 horas.
  • En la iglesia de Jove, la misa se celebrará a las 11.30 horas.
  • En el cementerio de Somió se organizará una visita a las 17.00 horas.
  • En la iglesia de Cabueñes habrá una liturgia a las 12.00 horas y, posteriormente, a las 17.00 horas se tiene programada una visita al cementerio.
  • En el cementerio de Cenero, misa a las 17.00 horas.
  • En la iglesia de Tremañes, misa a las 17.00 horas.
  • En el cementerio de Baldornón, misa a las 11.00 horras.
Los refuerzos de autobuses

Para que las visitas a los cementerios de la ciudad estén disponibles a la ciudadanía, se ha programado un refuerzo de autobuses en la línea 25 y un autobús especial desde el Humedal a Ceares.

Hasta el viernes 31, la línea 25 tendrá un horario desde Tremañes con salidas a las: 9:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30. Desde Deva, las salidas están programadas a las: 10:25 - 11.25 - 12:25 - 13:25 - 16:25 - 17:25 - 18:25.

Para el sábado 1, día de Todos los Santos, se ampliará el horario de salidas desde Tremañes a las: 9:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30. Así mismo, la vuelta desde Deva también contará con una mayor frecuencia: 10:25 - 11.25 - 12:25 - 13:25 - 14:25 - 16:25 - 17:25 - 18:25.

También se ha incluido un autobús especial desde el Carmen que saldrá cada hora en punto desde las 10.00 a las 14.00 horas.

Para aquellos que quieran acudir al cementerio de Ceares, también dispondrá de un autobús especial que tendrá salida desde El Humedal de 9:30 a 18:30 horas, con una frecuencia aproximada de cada media hora.

