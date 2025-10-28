Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Gijón promueven "la integración y la paz" con un servicio de comida típica de Oriente Medio

Con la convicción de que la cocina es símbolo de "respeto, empatía y sabor", el alumnado de la Escuela de Hostelería de Gijón preparó con mimo este martes un menú "por la integración y la paz" inspirado en la gastronomía de Oriente Medio. En total, 35 alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo Asturias, ofrecieron al mediodía el primer servicio del actual curso escolar en el aula comedor abierto al público, cuyas 40 plazas fueron completadas. "Teniendo en cuenta la situación internacional, con los conflictos que está habiendo, pensamos en hacer un menú que compartiera la cocina árabe y la judía", indicó el director del centro situado en el paseo de Begoña, Roberto Suárez Malagón.

Esa idea la propuso Rubén Díaz García, profesor del primer curso del grado superior de Dirección de Cocina. Los 26 estudiantes de ese nivel se pusieron hoy manos a la obra para trasladar a la práctica lo estudiado desde el 15 de septiembre, fecha en la que arrancó el curso. "Esto es como un día de trabajo real y ya se trabaja con más intensidad y estrés", apuntó Suárez.

La preparación del primer servicio abierto al público del curso en la Escuela de Hostelería de Gijón, en imágenes / Lucas Cid

Los alumnos se dividieron en distintos grupos y cocinaron un falafel con tahini como entrante, una receta que comparten países como Egipto, Líbano, Israel, Siria o Palestina. La peruana Alejandra Barranzuela fue una de las estudiantes que cocinó los falafel. "Es un día muy especial. Al ser el primer servicio ante el público se generan expectativas. Tengo nervios, pero sobre todo estoy emocionadísima de poder experimentar esta sensación con mis compañeros", resaltó Barranzuela.

Musakhan, knafeh y malabi

De pescado, alumnos como Juan Daniel Carabalí e Ismael Maroto realizaron un shakshuka de corvina, con el objetivo de fusionar la tradición oriental y el producto local asturiano. "Trabajar de esta forma es una maravilla. Cada uno de nosotros muestra su mayor potencial", comentaron estos jóvenes.

El musakhan, plato nacional palestino, fue la opción con carne. "Tiene sabores desconocidos que llaman mucho la atención", señalaron los futuros cocineros Saúl Iglesias y Marcos Conde. De postre hubo knafeh y malabi.

Esas delicias que habían preparado los alumnos de Dirección de Cocina las llevaron a las mesas del comedor los nueve estudiantes del segundo curso del grado medio de Servicios de Restauración, quienes ya habían decorado la sala con numerosas "palomas de la paz". "Aquí ofrecemos un servicio muy cuidado", subrayó Daniel García.

Ya a las 14.00 horas, los 40 comensales se distribuyeron por las mesas y disfrutaron de un menú degustación por el que pagaron 17 euros. Entre los asistentes estuvieron la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, y otros representantes de diversas organizaciones de integración, cooperación y ayuda internacional.