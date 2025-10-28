Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cultural activa la nueva edición del premio Rubio Ballesteros

R. V.

Gijón

La Sociedad Cultural Gijonesa acaba de convocar la XXXII edición del Premio Juan Ángel Rubio Ballesteros. El premio, que rinde homenaje en su nombre a quien fuera presidente de la entidad y de la Cruz Roja de Gijón dentro de su compromiso social, tiene como objetivo distinguir a una persona o colectivo que, vinculado con Asturias, "haya defendido los sentimientos de respeto a los derechos humanos, preservando el principio básico de igualdad y defendiendo los conceptos éticos y morales que dignifican a la persona".

Las candidaturas deben presentarse en la sede de la Cultural (en la segunda planta de la Escuela de Comercio) o en el correo info@culturalgijonesa.org antes de las siete de la tarde del 4 de diciembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
  2. Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
  3. Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
  4. Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
  5. La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
  6. Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
  7. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  8. Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano

Esta es la parcela de Gijón donde no podrá instalarse nunca una universidad... ni pública ni privada

Esta es la parcela de Gijón donde no podrá instalarse nunca una universidad... ni pública ni privada

Si mañana escuchas una sirena en Gijón no te asustes: este es el motivo

Si mañana escuchas una sirena en Gijón no te asustes: este es el motivo

El PSOE reivindica el arreglo definitivo del parking multimodal de La Calzada

La Cultural activa la nueva edición del premio Rubio Ballesteros

Ebhisa rechaza las alegaciones de los expedientados por el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón

Ebhisa rechaza las alegaciones de los expedientados por el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón

Más policía, inspecciones y vigilar las licencias: todas las medidas del plan municipal contra el ruido en zonas de ocio de Gijón

Más policía, inspecciones y vigilar las licencias: todas las medidas del plan municipal contra el ruido en zonas de ocio de Gijón

Remate a los fondos de la Unión Europea con 16,5 millones en los presupuestos de Gijón

Remate a los fondos de la Unión Europea con 16,5 millones en los presupuestos de Gijón

Yurena Sabio, presidenta del Conseyu de Mocedá de Xixón: "Está de moda poner a los jóvenes para la foto, pero tenemos mucho que decir"

Yurena Sabio, presidenta del Conseyu de Mocedá de Xixón: "Está de moda poner a los jóvenes para la foto, pero tenemos mucho que decir"
Tracking Pixel Contents