La Cultural activa la nueva edición del premio Rubio Ballesteros
R. V.
Gijón
La Sociedad Cultural Gijonesa acaba de convocar la XXXII edición del Premio Juan Ángel Rubio Ballesteros. El premio, que rinde homenaje en su nombre a quien fuera presidente de la entidad y de la Cruz Roja de Gijón dentro de su compromiso social, tiene como objetivo distinguir a una persona o colectivo que, vinculado con Asturias, "haya defendido los sentimientos de respeto a los derechos humanos, preservando el principio básico de igualdad y defendiendo los conceptos éticos y morales que dignifican a la persona".
Las candidaturas deben presentarse en la sede de la Cultural (en la segunda planta de la Escuela de Comercio) o en el correo info@culturalgijonesa.org antes de las siete de la tarde del 4 de diciembre.
