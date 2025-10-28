Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si eres emprendedor y tienes un proyecto innovador o te avala una carrera empresarial consolidada, los premios Gijón Impulsa te están buscando

La vigésima primera edición de estos galardones, con arraigo entre la sociedad empresarial de la ciudad, abre plazo para presentar candidaturas

Los interesados tienen hasta el 17 de noviembre para inscribirse

Premios Gijón Impulsa 2025

L. L.

Tras celebrar el pasado año sus 20 años apoyando al talento empresarial de Gijón, los premios Gijón Impulsa vuelven para poner en valor el emprendimiento más innovador de la ciudad.

Esta nueva convocatoria, que tradicionalmente busca el reconocimiento de las empresas y personas emprendedoras que han destacado en diferentes ámbitos de actuación, premiando y difundiendo el talento emprendedor presente en la ciudad de Gijón/Xixón, permanecerá abierta hasta el día 17 de noviembre.

Un reconocimiento al motor empresarial de Gijón

Los Premios Gijón Impulsa 2025 Ayuntamiento de Gijón/Xixón nacieron con el objetivo de promover y estimular el desarrollo del emprendimiento, incentivar y fomentar la innovación, así como visibilizar y premiar el talento empresarial, mediante el reconocimiento a las empresas y personas emprendedoras más competitivas que hayan encontrado soluciones innovadoras ante nuevos retos empresariales.

Estos galardones forman parte del acuerdo de concertación social “Gijón Futuro 2024-2027” , concretamente dentro de su eje de Promoción Económica, que busca transformar la ciudad en un ecosistema emprendedor de referencia. Estos premios reconocen iniciativas empresariales destacadas que contribuyen al crecimiento económico, la innovación, la transformación digital y sostenible, y la fidelización de talento, en línea con las acciones estratégicas acordadas entre agentes sociales, económicos e institucionales.

Para participar en los Premios Gijón Impulsa 2025, las candidaturas deberán enviarse en formato electrónico antes del 17 de noviembre de 2025 al correo empresas@gijon.es , junto con la documentación requerida en las bases.

Participa

Presenta tu candidatura aquí

Categorías

Modalidad I: Premios a la Innovación

Innovación en el Comercio Minorista

Innovación en Economía Azul

Innovación en Economía Creativa

Innovación en Salud y Vida Saludable

Modalidad II: Premios a la Trayectoria Empresarial

Empresa

Mujer Empresaria

El acto de entrega de estos galardones tendrá lugar el próximo 4 de diciembre a partir de las 19h en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Ganadores de la pasada edición

MODALIDAD I: Premios a la Innovación

Categoría: Innovación en el Comercio Minorista

El Caballo

Categoría: Innovación en Economía Azul

Premio: SEERSTEMS ROBÓTICA Y SISTEMAS S.L

Categoría: Innovación en Economía Creativa

Premio: MAKE PROJECTS SOLUTIONS. S.L

Categoría: Innovación en Salud y Vida Saludable

Premio: MICROVIABLE THERAPEUTICS S.L

MODALIDAD II: Premios a la Trayectoria Empresarial

Categoría: Mujer Empresaria

Mención de Honor: PALOMA ALVAREZ CASIELLES- CONSTRUCCIONES SILCA S.A

Categoría: Empresa

Mención de Honor: ESPIRAL MICROSISTEMAS S.L

Yurena Sabio, presidenta del Conseyu de Mocedá de Xixón: "Está de moda poner a los jóvenes para la foto, pero tenemos mucho que decir"

Un nuevo contrato de obra para crear zonas accesibles en la Campa

Una ópera con alma joven

Si eres emprendedor y tienes un proyecto innovador o te avala una carrera empresarial consolidada, los premios Gijón Impulsa te están buscando

"La familia Castañón", legado del historietista y músico gijonés Igor Medio, entra en el Muséu del Pueblu d’Asturies

El trabajo y el viento de la historia

¿Ónde tamos?

El Principado aspira a recuperar los millones del vial de Jove para Gijón: "todos los proyectos avanzan"
