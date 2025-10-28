Si eres emprendedor y tienes un proyecto innovador o te avala una carrera empresarial consolidada, los premios Gijón Impulsa te están buscando
La vigésima primera edición de estos galardones, con arraigo entre la sociedad empresarial de la ciudad, abre plazo para presentar candidaturas
Los interesados tienen hasta el 17 de noviembre para inscribirse
L. L.
Tras celebrar el pasado año sus 20 años apoyando al talento empresarial de Gijón, los premios Gijón Impulsa vuelven para poner en valor el emprendimiento más innovador de la ciudad.
Esta nueva convocatoria, que tradicionalmente busca el reconocimiento de las empresas y personas emprendedoras que han destacado en diferentes ámbitos de actuación, premiando y difundiendo el talento emprendedor presente en la ciudad de Gijón/Xixón, permanecerá abierta hasta el día 17 de noviembre.
Un reconocimiento al motor empresarial de Gijón
Los Premios Gijón Impulsa 2025 Ayuntamiento de Gijón/Xixón nacieron con el objetivo de promover y estimular el desarrollo del emprendimiento, incentivar y fomentar la innovación, así como visibilizar y premiar el talento empresarial, mediante el reconocimiento a las empresas y personas emprendedoras más competitivas que hayan encontrado soluciones innovadoras ante nuevos retos empresariales.
Estos galardones forman parte del acuerdo de concertación social “Gijón Futuro 2024-2027” , concretamente dentro de su eje de Promoción Económica, que busca transformar la ciudad en un ecosistema emprendedor de referencia. Estos premios reconocen iniciativas empresariales destacadas que contribuyen al crecimiento económico, la innovación, la transformación digital y sostenible, y la fidelización de talento, en línea con las acciones estratégicas acordadas entre agentes sociales, económicos e institucionales.
Para participar en los Premios Gijón Impulsa 2025, las candidaturas deberán enviarse en formato electrónico antes del 17 de noviembre de 2025 al correo empresas@gijon.es , junto con la documentación requerida en las bases.
Categorías
Modalidad I: Premios a la Innovación
Innovación en el Comercio Minorista
Innovación en Economía Azul
Innovación en Economía Creativa
Innovación en Salud y Vida Saludable
Modalidad II: Premios a la Trayectoria Empresarial
Empresa
Mujer Empresaria
El acto de entrega de estos galardones tendrá lugar el próximo 4 de diciembre a partir de las 19h en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.
Ganadores de la pasada edición
MODALIDAD I: Premios a la Innovación
Categoría: Innovación en el Comercio Minorista
El Caballo
Categoría: Innovación en Economía Azul
Premio: SEERSTEMS ROBÓTICA Y SISTEMAS S.L
Categoría: Innovación en Economía Creativa
Premio: MAKE PROJECTS SOLUTIONS. S.L
Categoría: Innovación en Salud y Vida Saludable
Premio: MICROVIABLE THERAPEUTICS S.L
MODALIDAD II: Premios a la Trayectoria Empresarial
Categoría: Mujer Empresaria
Mención de Honor: PALOMA ALVAREZ CASIELLES- CONSTRUCCIONES SILCA S.A
Categoría: Empresa
Mención de Honor: ESPIRAL MICROSISTEMAS S.L
