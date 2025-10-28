La enfermera María Ablanedo, del Hospital de Cabueñes, premiada en el Congreso de Educación Terapéutica en Diabetes

Nuevo fruto al trabajo de los profesionales del Hospital Universitario de Cabueñes. La enfermera María Ablanedo Mingot, quien acumula décadas como profesional sanitaria en el área sanitaria V, ha sido premiada en la segunda edición del Congreso Nacional de Educación Terapéutica en Diabetes.

Ablanedo ha obtenido el primer premio en esta cita celebrada en Madrid los días 24 y 25 de octubre por su trabajo titulado "Impacto del uso de sistemas de monitorización continua de glucosa como herramienta educativa dentro de un programa estructurado de estilo de vida para diabetes tipo 2". Ese estudio lo realizó junto a Elvira Llaneza, Isabel Díaz, Alejandro Álvarez, Esther González y Cristina Fernández.

Una herramienta de apoyo "efectiva"

Tras evaluar el impacto del uso de sistemas de monitorización continua de glucosa como herramienta educativa en esos casos, Ablanedo y sus compañeras obtuvieron como conclusiones que "es una herramienta de apoyo efectiva, ya que proporciona información objetiva e individualizada del impacto de conductas de estilo de vida".

Este estudio lo llevó a cabo Ablanedo en el marco de la colaboración con el proyecto "Care4Diabetes" de la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria.

En el área sanitaria V han celebrado este galardón recibido por Ablanedo. "Refleja el compromiso de nuestros profesionales con la mejora de la atención y la educación en salud", destacan.