Los escaparates ya meten miedo
"Cada año hay que esmerarse más en la decoración para llamar la atención", afirman los responsables de los negocios que ya lucen telarañas y calabazas
Las telarañas, los esqueletos y las calabazas ya se han adueñado de los escaparates y las estanterías de muchos negocios que se vuelcan con la celebración de Halloween y Samaín. "Es una fiesta que en España está en pleno auge, por lo que hay que esmerarse más en decorar para llamar la atención", afirma Esteban Tamés, dependiente de la juguetería Marvelous.
El interior de este negocio ubicado en el céntrico cruce de las calles Cabrales y Domínguez Gil luce totalmente engalanado para una de las fechas más esperadas por los trabajadores de la tienda, abierta desde hace 13 años. "Nos centramos mucho en Halloween. En la planta alta hay una exposición permanente sobre esta celebración, pero para estas fechas decoramos el resto de espacios también", desarrolla Tamés, quien asegura que cada año crecen las ventas de calaveras, máscaras, disfraces y otros elementos de decoración para Halloween. "El gijonés lo deja más para última hora, pero hemos vendido mucho a los turistas", remarca este empleado, antes de poner el foco en que "lo que más éxito está teniendo son las máscaras de zombies y de Michael Myers, además de los esqueletos animados".
Máscaras de zombies y esqueletos animados
La decisión de decorar los negocios con motivo de Halloween y Samaín va más allá de las jugueterías. En la calle Langreo, la tienda de joyas Anna está repleta de arañas de distintos tamaños. La encargada de colocarlas tanto en el escaparate como en el interior del negocio ha sido su propietaria, Marlén López. "Abrimos hace diez años y siempre lo he decorado de forma especial cuando se acercaba Halloween", cuenta López.
En esta ocasión ha apostado por las arañas, las telarañas, varias figuras de terror y gominolas para los más pequeños. "Esta es una forma de darle más visibilidad al negocio. Lo ideal sería que en más negocios pusieran decoración para que la calle estuviera más animada", señala López, quien luce una sonrisa de oreja a oreja cuando sus clientes le aplauden por "dejar precioso" el local. "Estoy en modo Halloween", bromea.
Quien tampoco ha dudado a la hora de "meter miedo" con la decoración de su negocio es Ana Sierra, quien acaba de tomar las riendas de la tienda de golosinas y regalos Karamella, situada en la calle Marqués de Casa Valdés. "Hemos colocado todo con mucha ilusión. Como hemos cogido hace poco este negocio, queremos que la fiesta de esta semana nos sirva para que los vecinos sepan que ya les esperamos con los brazos abiertos", argumenta Sierra.
Aunque todavía restan unas jornadas para que los niños recorran las calles y toquen las puertas mientras pronuncian "Truco o trato", en esta tienda ya han sido muchos los clientes que se han preparado para esos instantes. "La gente está cada vez más estregada con esta celebración. Han venido muchos mayores preguntando por gominolas, chocolate de araña y calabazas rellenas para entregárselas a los niños que vayan a pedirles", expresa Sierra, una de las profesionales que ya están preparadas para vivir Halloween y Samaín con el entusiasmo que acostumbran a mostrar los más pequeños.
