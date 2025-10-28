El presidente Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: "Gracias por permitirnos sentir que nuestro padre regresa a casa, que su ciudad no lo olvida"

"Gracias por permitirnos sentir que, desde hoy, nuestro padre regresa a casa; que Gijón, su ciudad, no lo olvida". Con estas palabras pronunciadas por Elena, uno de los cuatro hijos de Sergio Marqués junto a Patricia, Sergio y Guillermo, la familia de quien fuera presidente del Principado entre 1995 y 1999 quiso este martes transmitir su emoción por "un homenaje que nos desborda y nos honra hasta lo más profundo de nuestro corazón" en el acto en el que se descubrió la placa con el nombre de "Presidente Sergio Marqués" a la calle de Cimadevilla en la que tiene su sede el Consejo Consultivo del Principado.

La inauguración en Gijón de la calle en honor al presidente Sergio Marqués, en imágenes /

La hija no pudo contener la emoción, que le obligó a pausar su intervención, al referirse al lugar elegido: "hay algo muy simbólico en esta calle que llevará su nombre desde hoy. Aquí tiene su sede el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que es el único órgano estatutario con sede fuera de Oviedo. Por razones hoy ya muy antiguas, en su día nuestro padre no pudo ocupar un lugar en este Consejo tras su presidencia. Hoy sin embargo, entra para siempre y no como un miembro temporal, sino como presencia permanente. No por nombramiento, sino por merecimiento. Su nombre quedará inscrito en la placa de esta calle, en la misma fachada del Consejo Consultivo, como testimonio sereno de la historia y como forma elegante y definitiva de reparación" a este gijonés, fallecido en 2012.

Sergio Marqués, en el paseo del Muro de Gijón, en 2011 / Lne

Al acto, en el que también intervinieron el presidente del Principado, Adrián Barbón y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acudieron representantes públicos del PSOE, PP, Foro Asturias y Vox, además de parlamentarios de la etapa de Marqués en el Principado, como el expresidente del PAS, Xuan Xosé Sánchez Vicente. Una pluralidad que quiso resaltar Adrián Barbón cuando indicó que "eso le añade otro valor más a este encuentro, porque demuestra que la política también ofrece espacios suficientes para la convivencia. Hagamos el esfuerzo de preservarlos, no traslademos a Asturias la atmósfera viciada de la política nacional. Y, por descontado, este acto también demuestra la talla humana e institucional de Sergio Marqués. Si su recuerdo ha sido capaz de citarnos y unirnos, tomemos alguna lección. Sepamos, como supo hacerlo él, anteponer los intereses de Asturias y la dignidad institucional a cualquier otra consideración".

La complicada legislatura en la que tuvo que gobernar Marqués, en minoría, después de que el partido con el que ganó aquellas elecciones, el PP asturiano (entonces dominado por Francisco Álvarez-Cascos) le pusiera la proa, también fue reseñado por los intervinientes. En palabras de Barbón, ningún otro presidente asturiano "se enfrentó a un desgarro interior tan fuerte, tan brutal e intenso como el que sufrió Sergio Marqués. Desde luego, ni se me pasa por la cabeza adivinar qué hubieran hecho los demás, pero sí sabemos qué hizo él: un admirable ejercicio de dignidad. Si hubiese elegido el medro político o la mera conveniencia personal, el desenlace habría sido muy distinto, pero él no titubeó y decidió militar en el bando de la dignidad. Eso es lo que quiero destacar en este acto. No al candidato ganador, ni los méritos de su gestión, sino la dignidad que imprimió a la presidencia del Principado".

Ruptura con su partido

Barbón atribuyó a Marqués otras cualidades, como coraje y liderazgo y apuntó que "para repetir argumentarios o memorizar lemas y consignas que vienen de algún teléfono de Madrid, vale muchísima gente. Para jugar al oportunismo, también. Pero para poder presumir de haber defendido Asturias y sus instituciones con todo el orgullo, sirven muchos menos".

Carmen Moriyón, por su parte, también recordó que Marqués "afrontó su legislatura en un contexto de gran complejidad parlamentaria, marcado por la ruptura con el partido por el que había sido elegido y por la posterior creación de uno propio con Asturias como única bandera", en referencia al URAS, formación por la que elegido diputado autonómico en la siguiente legislatura a la de su presidencia.

De su mandato en la presidencia asturiana, la Alcaldesa señaló que supo mantener "la acción de gobierno en minoría, sin quebrar la estabilidad institucional, sostuvo la interlocución con los grupos parlamentarios y afrontó incluso una moción de censura, ejemplo de funcionamiento democrático y parlamentarismo responsable. Durante su mandato encarnó un estilo de gobierno prudente y atento al consenso, que el tiempo ha terminado por reconocer y valorar de manera transversal. Son muchas las lecciones que hoy podemos extraer de este Presidente al que rendimos homenaje, y que nunca hizo de sus adversarios políticos enemigos personales; que nunca empleó la descalificación gratuita pudiendo servirse de la interpelación serena".

Lealtad a su tierra

En palabras de la Alcaldesa de Gijón, se la inclusión del nombre del Presidente Sergio Marqués en el callejero de la ciudad, que en la mañana de este martes aprobó la Junga de Gobierno municipal, se salda "una deuda histórica con un hombre que, treinta años después de su victoria electoral en Asturias, suscita un consenso que nos interpela a quienes hoy ostentamos responsabilidades políticas. Una deuda que se salda con el homenaje má cariñoso que puede hacer una ciudad a uno de sus hijos: incorporarlo a su propia morfología, a su callejero. Como Alcadesa, me enorgullece decir que hoy Gijón salda su deuda con el Presidente Sergio Marqués", recordando que fue el primer presidente que hizo posible la alternancia política en el gobierno de Asturias y destacando de él su "temperamento sereno, moderado y dialogante", su "talante cordial y por la constante búsqueda del entendimiento, incluso en circunstancias difícile"s.

En palabras de su hija Elena como portavoz de la familia, "en tiempos difíciles fue capaz de gobernar con serenidad y firmeza y sin perder nunca de vista su vocación de servicio ni su lealtad a su tierra", teniendo como guía "el trabajo, el diálogo y el respeto institucional".