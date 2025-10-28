Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
El accidente ocurrió en Ramón y Cajal con Calderón de la Barca
Un joven resultó herido esta tarde en la confluencia entre las calles Calderón de la Barca y Ramón y Cajal después de colisionar contra un vehículo cuando el afectado circulaba en patinete. La Policía Local, desplazada hasta la zona, trata de esclarecer lo ocurrido y localizar al vehículo implicado.
El siniestro currió por la tarde. El equipo de atestados inició una investigación para esclarecer las causas del choque que motivó también la intervención de los servicios sanitarios. El afectado acabó trasladado al Hospital de Cabueñes para una completa valoración y pronóstico reservado.
