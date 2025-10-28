Si mañana escuchas una sirena en Gijón no te asustes: este es el motivo

Si mañana escuchas una sirena sonando no te asustes. Pero presta atención. Mañana miércoles está previsto un simulacro sobre la realización del ejercicio anual de activación de las sirenas de aviso a la población adscrita a los Planes de Emergencia de las Presas (PEP), integrados en el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones del Principado de Asturias (PLANINPA).

En esta iniciativa, en la que el Ayuntamiento de Gijón, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, colabora con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), se llevará a cabo un simulacro en San Andrés de los Tacones, ubicado en el área de afectada durante la primera media hora de rotura de la presa.

Tríptico de emergencias en San Andrés de los Tacones Tríptico de emergencias en San Andrés de los Tacones

El objetivo, explican fuentes municipales, “es que la población se familiarice con el sonido, recuerde las medidas de autoprotección (ver tríptico adjunto) y se pueda comprobar, a su vez, el correcto funcionamiento de los sistemas mecánicos y el software de activación”.

El operativo comenzará a las 13.00 horas, con una duración prevista de entre diez y quince minutos. “Aunque el sonido de las sirenas se escuchará principalmente en las instalaciones de ArcelorMittal Gijón, también podría oírse desde otras zonas no inundables como Monteana, Fresno o la zona de la iglesia de Santa María de Poago”, explican desde el Ayuntamiento.