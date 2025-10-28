Un nuevo contrato de obra para crear zonas accesibles en la Campa

En el marco de la tercera fase del proyecto arqueológico en la Campa Torres, el Ayuntamiento acaba de licitar un contrato para mejorar la accesibilidad del yacimiento. Valorada en 483.278 euros, la obra retirará las actuales vallas de madera y la creación de tres senderos accesibles, así como seis puntos informativos.

Se trata del segundo contrato enmarcado en esta tercera fase del llamado "Proyecto Campa". El primero, que es la actuación arqueológica como tal, ya se licitó y se adjudicó este mes. El plan, como se sabe, cuenta con fondos europeos. Los técnicos de esta actuación señalan en los pliegos que los senderos actuales están "marcados por empedrados separados y embebidos en el terreno" y que por ello "presentan problemas de resbaladicidad y suponen una barrera física para algunos visitantes". La pendiente de los caminos hace que usuarios con problemas de movilidad no puedan realizar un itinerario completo al entorno. Sobre la necesidad de crear puntos informativos nuevos, los técnicos explican que los actuales "carecen de unidad". En general, además, se considera que el actual vallado de madera "genera un impacto visual negativo" en el entorno.

La obra tendrá dos fases, una primera para retirar las vallas de madera y realizar los movimientos de tierra necesarios para la actuación y una segunda para crear los citados itinerarios accesibles. Serán " tres senderos independientes realizados con tarima tecnológica encapsulada de trazado sinuoso y adaptados a las cotas del terreno".