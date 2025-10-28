Esta es la parcela de Gijón donde no podrá instalarse nunca una universidad... ni pública ni privada

A 1.023.851,75 euros se eleva el gasto que acaba de autorizar la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón para comprar a la Universidad de Oviedo la parcela que tienen dentro del área destinada a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria. Tras esta decisión, y una vez elevado el contrato a escritura pública, esa parcela de 18.734 metros pasará a ser de titularidad municipal.

Eso si, el acuerdo de compraventa con la Universidad de Oviedo incluye como condición que en ese suelo no se podrá ubicar ningún centro de enseñanza superior, ya sea público o privado. Una condición que no afecta al resto de las parcelas de la Pecuaria, lo que supone que no interfiere en el proyecto en marcha para que en ese ámbito se instale la Universidad Europea. La entidad ya ha comprado una parcela dentro de la primera fase de La Pecuaria, donde ahora mismo se está rematando la urbanización de los terrenos. La Pecuaria está dentro de la denominada Milla del Conocimiento "Margarita Salas", donde también están las dependencias del campus gijonés de la Universidad de Oviedo.

Jesús Martínez Salvador, portavoz de la Junta de Gobierno. / Lne

El compromiso del gobierno municipal para la parcela de la Universida de Oviedo, al que volvió a refererirse Jesús Martínez Salvador al anunciar el acuerdo –que se incorporó a la sesión de la Junta de Gobierno fuera del orden del día– es adecuar ese espacio de manera provisional para su uso como aparcamiento. No hay plazo para esa operación aunque el forista entiende que el aparcamiento estaría operativo el próximo verano.

En cuanto al uso definitivo, y aunque el plan especial de la zona ubicaba allí una escuela infantil, Martínez Salvador adelantó que "no está decidido nada,hay que volver a analizar las necesidades del Parque Científico y tomar una decisión al respecto".

Una de las primeras acciones sobre el proyecto de la Pecuaria que tomó el gobierno de Carmen Moriyón fue reordenar los terrenos vinculados a cada una de las fases de desarrollo de la ampliación del Parque para sacar la parcela de la Universidad de la fase 1 y colocarla en una fase posterior. Así se pudo empezar la urbanización de esa fase 1 en suelos que ya eran totalmente de titularidad municipal.