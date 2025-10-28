Más policía, inspecciones y vigilar las licencias: el plan contra el ruido del ocio

La concejalía de Medio Ambiente diseñará un plan específico contra el ruido en las zonas de ocio que incluirá desde restricciones en la concesión de licencias a mayores controles sobre el cumplimiento de los horarios, más presencia policial y más inspecciones a los establecimientos más conflictivos. "Un plan que será diseñado por técnicos especialistas pero que necesariamente pasará por establecer una serie de medidas de control de los espacios donde se concentran locales de ocio o actividades que generen molestias a los residentes de la zona", explicó ayer el responsable de la concejalía, el edil popular Rodrigo Pintueles. Y un plan que movilizará también a las concejalías de Urbanismo y Seguridad Ciudadana.

El plan de acción llega tras el reciente informe, cuyas conclusiones fueron adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA, elaborado a partir de mediciones del ruido ambiental en Fomento, la plaza de la Corrada (Cimavilla) y la Ruta de los Vinos. Tres zonas donde el estudio confirmó que los decibelios superan los límites establecidos y que esa superación se agudiza por la noche y los fines de semana, lo que vincula el problema directamente con el ocio. El informe incluye también un estudio sobre Hermanos Castro como ubicación de eventos musicales.

El reto de Pintueles es que "Gijón vaya un paso más allá" de las obligaciones que la norma fija ahora mismo para la lucha contra la contaminación acústica por tráfico y actividad industrial e incluya en sus planes medidas estratégicas para mitigar el ruido por ocio.

Ni contra las empresas "ni contra al disfrute de nadie"

"No es perjudicar el desarrollo de ninguna actividad económica o empresarial, ni tampoco restringir el legítimo derecho al disfrute de nadie, sino cumplir con nuestra responsabilidad de garantizar una mejor convivencia y calidad de vida a los vecinos y, sobre todo, proteger su salud frente a los efectos negativos del ruido", sentenció el concejal del Partido Popular.

Las medidas que se van empezar a trabajar se organizan en tres bloques. El primero tiene que ver con el otorgamiento de licencias planteando restringir la concesión de nuevas que supongan un incremento de los valores de inmisión acústica o estableciendo medidas correctoras. Por ejemplo, limitadores de potencia en los equipos de sonido o aislamientos acústicos más exigentes.

El segundo bloque parte de, explica Pintueles, "velar por un cumplimiento más estricto de las limitaciones horarias en este tipo de actividades". Algo que conllevaría incrementar la presencia policial en las zonas de concentración de actividades hosteleras o de ocio de todo tipo y "perseverar en los controles e inspecciones a los establecimientos más conflictivos, los que de manera reiterada generan molestias al vecindario".

El desarrollo de campañas de sensibilización en las zonas de ocio más conflictivas sería la tercera pata. Pintueles entiende que "sería útil" y que hay que hacerlas "de la mano del sector de la hostelería". A los hosteleros no solo se les daría información sobre los niveles de ruido ambiental registrados en su entorno; también se les daría asesoramiento sobre medidas que podrían tomar para minimizar el ruido que generan.

Tres líneas estratégicas de actuación

Para concienciar. La idea es hacer campañas de concienciación de la mano de los hosteleros, a los que se les facilitaría información sobre los niveles de ruido en la zona pero también asesoramiento sobre las medidas que pueden tomar para mitigar ese ruido. Cuestión de licencias. La estrategia se centraría en el otorgamiento de licencias de apertura de locales, restringiendo aquellas nuevas que supongan un incremento de los valores de inmisión acústica. También si fuera necesario se podrían establecer medidas correctoras como limitadores de ponencia en los equipos de sonido o aislamientos acústicos más exigentes. Más policía y más inspecciones. Para profundizar en el desarrollo de las normas de convivencia, el plan de acción contra el ruido por ocio incluirá medidas que tienen que ver con la exigencia de un cumplimiento más estricto de las limitaciones horarias en este tipo de actividades. Eso pasa por incrementar la presencia policial en las zonas más afectadas y perseverar en los controles e inspecciones a los establecimientos más conflictivos por las quejas que acumulan.