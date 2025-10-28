El proyecto ACELERAZUL sobre emprendimiento sostenible y estrategia azul contará con IncubAzul en su jornada de presentación de la mano de Gijón Impulsa y ASATA

Mañana miércoles, 29 de octubre a las 12:00 horas, el Edificio Impulsa acogerá el acto inaugural de presentación del proyecto "ACELERAZUL: Navegando hacia el emprendimiento", promovido por ASATA y financiado por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de Gijón Impulsa, en el marco de la convocatoria de incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del Municipio de Gijón 2025.

Inscríbete Inscripciones en el siguiente enlace.

Este proyecto tiene como objetivo visibilizar y poner en valor el potencial económico vinculado al mar en Gijón/Xixón, impulsando el desarrollo empresarial sostenible, atrayendo talento y fomentando la creación de nuevas iniciativas innovadoras relacionadas con la economía azul. ACELERAZUL se posiciona, así como un motor para fortalecer el emprendimiento y la innovación en un sector clave para el futuro económico y social del municipio.

Programa 12:00h Bienvenida institucional Ángela Pumariega, concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón Miguel G. Lastra, gerente de ASATA 12:10h Presentación reto en clave local Sabino Suárez, director comercial de Grupo Casintra S.Coop. 12:25h Ponencia Incubazul José Manuel Fedriani, coordinador de Incubazul y Blue Core 4.0 de la Zona Franca de Cádiz. 12:55h Preguntas y conclusiones

Un referente nacional e internacional de la economía azul

Para reforzar esta apuesta por la economía azul, la ponencia principal del evento estará a cargo de IncubAzul de la mano de su coordinador José Manuel Fedriani. La incubadora de alta tecnología dedicada a la innovación y transferencia tecnológica en micropymes del sector marítimo en Andalucía está promovida por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, en colaboración con Telefónica, a través de su red Open Future para la aceleración empresarial y el impulso del emprendimiento.

En el ámbito local, la jornada contará también con la participación de CASINTRA, cooperativa asturiana de transporte y logística con delegaciones en Asturias, Madrid y Barcelona, certificada como Operador Económico Autorizado (AEOF) para operaciones aduaneras. Sabino Suárez, su director comercial compartirá su visión estratégica del sector portuario de Gijón/Xixón y aportará propuestas de futuro vinculadas a la economía azul.

La jornada, de carácter gratuito, está abierta a personas emprendedoras, profesionales del ámbito tecnológico y digital, startups y empresas de Gijón/Xixón y Asturias, centros de empresa, estudiantes, docentes, personal técnico y ciudadanía en general.