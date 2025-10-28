El proyecto ACELERAZUL sobre emprendimiento sostenible y estrategia azul contará con IncubAzul en su jornada de presentación de la mano de Gijón Impulsa y ASATA
Este proyecto, que pretende visibilizar las oportunidades del emprendimiento azul en Gijón/Xixón, toma el ejemplo de la incubadora de alta tecnología de la Zona Franca de Cádiz, referente del sector a nivel nacional e internacional, y de la cooperativa CASINTRA que ha sabido consolidarse como un agente portuario clave
L. L.
Mañana miércoles, 29 de octubre a las 12:00 horas, el Edificio Impulsa acogerá el acto inaugural de presentación del proyecto "ACELERAZUL: Navegando hacia el emprendimiento", promovido por ASATA y financiado por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de Gijón Impulsa, en el marco de la convocatoria de incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del Municipio de Gijón 2025.
Inscríbete
Inscripciones en el siguiente enlace.
Este proyecto tiene como objetivo visibilizar y poner en valor el potencial económico vinculado al mar en Gijón/Xixón, impulsando el desarrollo empresarial sostenible, atrayendo talento y fomentando la creación de nuevas iniciativas innovadoras relacionadas con la economía azul. ACELERAZUL se posiciona, así como un motor para fortalecer el emprendimiento y la innovación en un sector clave para el futuro económico y social del municipio.
Programa
12:00h Bienvenida institucional
Ángela Pumariega, concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón
Miguel G. Lastra, gerente de ASATA
12:10h Presentación reto en clave local
Sabino Suárez, director comercial de Grupo Casintra S.Coop.
12:25h Ponencia Incubazul
José Manuel Fedriani, coordinador de Incubazul y Blue Core 4.0 de la Zona Franca de Cádiz.
12:55h Preguntas y conclusiones
Un referente nacional e internacional de la economía azul
Para reforzar esta apuesta por la economía azul, la ponencia principal del evento estará a cargo de IncubAzul de la mano de su coordinador José Manuel Fedriani. La incubadora de alta tecnología dedicada a la innovación y transferencia tecnológica en micropymes del sector marítimo en Andalucía está promovida por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, en colaboración con Telefónica, a través de su red Open Future para la aceleración empresarial y el impulso del emprendimiento.
En el ámbito local, la jornada contará también con la participación de CASINTRA, cooperativa asturiana de transporte y logística con delegaciones en Asturias, Madrid y Barcelona, certificada como Operador Económico Autorizado (AEOF) para operaciones aduaneras. Sabino Suárez, su director comercial compartirá su visión estratégica del sector portuario de Gijón/Xixón y aportará propuestas de futuro vinculadas a la economía azul.
La jornada, de carácter gratuito, está abierta a personas emprendedoras, profesionales del ámbito tecnológico y digital, startups y empresas de Gijón/Xixón y Asturias, centros de empresa, estudiantes, docentes, personal técnico y ciudadanía en general.
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
- Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano