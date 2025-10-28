El PSOE reivindica el arreglo definitivo del parking multimodal de La Calzada

El concejal socialista José Ramón Tuero llevará a la próxima comisión de Obras Públicas dos peticiones: que se repare el denominado aparcamiento multimodal de La Calzada y que se realice en una sola fase la mejora de la accesibilidad de la avenida Schultz con el fin de evitar más molestias a los vecinos. En el caso del aparcamiento de La Calzada lo que se pide es acometer una reparación definitiva para garantizar la seguridad y el uso adecuado del espacio. "Es la cuarta vez en tres años que hay que intervenir porque no son capaces de ejecutar una obra en condiciones", denunció Tuero centrando sus críticas en el edil de Infraestructuras Rurales y Urbanas, el forista Gilberto Villoria.