Remate a los fondos de la Unión Europea con 16,5 millones en las nuevas cuentas

El 2026 es el último año de vigencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con el que el gobierno de España canalizó los fondos europeos NextGeneration diseñados para la recuperación económica de Europa tras la pandemia por el covid. El cierre del Plan tiene su impacto en las cuentas que el Ayuntamiento de Gijón ha diseñado para el año que viene y que van camino de su aprobación en el Pleno. Un impacto que no es menor. Son algo más de 16,5 los millones que se incluyen en los nuevos presupuestos en referencia a obras que cuentan con financiación de fondos europeos. La presencia de los fondos PRTR no solo se deja sentir en el paquete de inversiones del Ayuntamiento. También aparecen en las cuentas de las empresas municipales.

Dentro de los 34,5 millones del anexo de inversiones reales del presupuesto directo del Ayuntamiento destacan los 3,5 que se llevan las obras del colegio de Los Campos y los 2,1 de la reforma del centro de educación especial de Castiello. Algo más de 5,6 millones en unas reformas en colegios que no han estado exentas de polémica. Foro tras llegar a la Alcaldía asumió unas actuaciones comprometidas por el anterior gobierno pero dejando claro que no estaban de acuerdo con que fuera el Ayuntamiento quien se encargara de actuar –y pagar una parte de la obra como complemento a los fondos europeos– sobre edificios que son de titularidad autonómica.

Hay otro bloque de inversiones con financiación europea que tiene que ver con ver con la, comprometida desde hace tiempo pero con fondos municipales, reforma de barrios degradados. En concreto, en el presupuesto del año que viene van 1.327.300 euros para la Sindical de Contrueces, 1.253.100 para Portuarios y 497.300 para Monte Areo. Otros tres millones en el capítulo de inversiones

Rondando esta cifra –son 2.981.830 los euros que se fijan en la documentación– está la consignación que tiene que ver con el proyecto de La Campa, una propuesta de rehabilitación y puesta en valor de los restos arqueológicos de las defensas y zona noreste del castro de la Campa Torres con fines turísticos que se presentó a una convocatoria de 2022 sobre dinamización del patrimonio histórico con uso turístico.

Tres millones en la Empresa Municipal de Aguas

Pensando en el turismo también se había presentado el proyecto "Gijón, destino turístico inteligente y sostenible" para el que hay un millón en las cuentas municipales del año que viene. Y un plan de recuperación del refugio antiaéreo de Cimavilla, que se completa con una partida de 66.700 euros para el próximo año.

Dando el salto de los 309,9 millones del presupuesto del Ayuntamiento a los presupuestos de sus empresas también se encuentran fondos PRTR. En concreto, algo más de 271.000 euros en las cuentas de Emulsa para ampliar la recogida de biorresiduos y 3.307.000 euros en las cuentas de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para diversas actuaciones dentro de "Arrudos 100", el proyecto de digitalización del ciclo del agua compartido con otras entidades y municipios, con el que se consiguieron 6,8 millones.

Último día para presentar enmiendas a las cuentas

Hoy se acaba el plazo para que los grupos políticos de la Corporación presenten sus enmiendas al proyecto de presupuestos para 2026 aprobado por Foro y PP en Junta de Gobierno hace unos días. El debate y votación de esas enmiendas se ha fijado en el calendario para el 6 de noviembre en una comisión extraordinaria de Hacienda. Una vez incorporadas las enmiendas aceptadas –si se acepta alguna– el documento final se llevara a Pleno el día 14. Su aprobación en esa fecha garantiza poder pasar los trámites de publicación en el Boletín Oficial del Principado y aprobación definitiva para que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero de 2026.