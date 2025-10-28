Viviendas para alquilar, ayudas a fachadas y adecuar la zona deportiva de Jove... tres de las 25 enmiendas del PSOE a las nuevas cuentas de Gijón

Asumiendo las cortapisas que la reglamentación impone a la hora de plantear cambios en el proyecto de presupuesto presentado por el equipo de gobierno pero intentando, dentro de esas limitaciones, fijarle nuevas prioridades a las cuentas del Ayuntamiento para 2026, el PSOE ha presentado 25 enmiendas que movilizan 5,2 millones de euros. Enmiendas que generan, entre otras muchas cosas, partidas para construir viviendas para alquilar, pagar las ayudas de fachadas pendientes con las comunidades de vecinos y acondicionar la zona deportiva de Francisco Eiriz (Jove) que se negocia ceda la Autoridad Portuaria de manera gratuita. Y enmiendas que financian estos cambios rebajando en más de dos millones los siete que se transfieren a Divertia y eliminando partidas dedicadas a publicidad, el futuro mercado de Navidad, el festival Arcu Atlánticu y actuaciones como las reformas de Marqués de San Esteban, la Cuesta del Cholo o el museo Piñole.

"Los presupuestos del gobierno no responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Este es un gobierno de eslóganes que ha hecho un presupuesto de eslóganes", explicó la edil Marina Pineda al presentar las enmiendas. Para la edil socialista, la Alcaldesa y su concejala de Hacienda, han presentado un presupuesto "desde la soberbia de que va a salir aprobado por el acuerdo que tienen con el PP y el concejal tránsfuga. Y eso que a las concejalías del PP les reducen cada vez más los recursos y el personal"

Ni Marqués de San Esteban ni Cuesta del Cholo

El listado de enmiendas registradas por el PSOE arrancan con 450.000 euros para construir vivienda pública en alquiler y 400.000 para pagar algo de los 11 millones pendientes en ayudas a fachadas. Parte de ese dinero saldría de las partidas para Marqués de San Esteban y la Cuesta del Cholo. En el primer caso entiende el PSOE que con 300.000 euros no se puede asumir la reforma que de verdad necesita esa calle y en el segundo caso no ven "ni prioritario, ni urgente, ni conveniente, generar otro espacio para el botellón en Cimavilla".

Importantes son las enmiendas que materia de Deportes: 200.000 euros para iniciar el traslado del Patronato Deportivo a su anunciada sede en Las Mestas, 400.000 euros para renovar campos de fútbol, 600.000 para reformar las pistas deportivas de la Laboral "que están en un estado lamentable" y otros 600.000 euros para la adecuación de la zona deportiva, ahora del Puerto, en Jove. Todo ese dinero se le quitaría a Divertia, la empresa que organiza los festejos de la ciudad y gestionar el Festival de Cine y el teatro Jovellanos.

Entre las enmiendas con partidas de mayor cuantía están 520.000 euros para adecuar parte del edificio de la Fundación Metal para su uso por escuelas taller, 250.000 euros para el ensanche del puente de la Coría y 209.000 euros para ampliar el personal de las brigadas rurales. Esta última enmienda dejaría sin dinero el mercado de Navidad anunciado desde Consumo para 2026 . Además, de sumar 400.000 euros más a la partida ya prevista para reformar la Casa Rosada. Aunque la propuesta del PSOE es que sea en este edificio, y no en el museo Piñole, donde se ubiquen la Casa de Encuentros de la Mujer y toda las dependencias municipales del área de Igualdad.

También reivindica el PSOE, y para eso guardan 100.000 euros, hacer un estudio que analice, por un lado, los negocios que se ubican en pisos y, por otro, los locales comerciables vacíos. El objetivo es "bajar" esos negocios a la calle para al tiempo que se ocupan los bajos comerciales se liberen pisos para ser utilizados como vivienda. Y hablando de planes, el PSOE plantea dedicar 100.000 euros a uno de renovación de pistas de colegios que facilite su uso para todo tipo de actividades y otros 100.000 para mejoras en los locales que utilizan las asociaciones vecinales. Dentro de lo que arrancó como plan de avenidas, el PSOE reivindica 100.000 euros para actual en Hermanos Felgueroso.

Cursos en igualdad para los concejales

Al diseño de un plan estratégico de equipamientos culturales irían 150.000 euros. La partida más importante entre las enmiendas en materia de cultura donde van también 50.000 euros para nuevos fondos para bibliotecas, 60.500 para un circuito de espectáculos en centros municipales, 59.500 para adquirir obras de artistas locales y 60.000 para obras creadas por mujeres.

Más enmiendas del PSOE: 40.000 euros para un estudio de aparcamientos, 20.000 más en ayudas a taxistas, 150.000 para la mejora de la senda Poago-Aboño, 80.000 para un parque infantil cubierto y 100.000 euros para arrancar el nuevo albergue de animales. Hay una enmienda de solo 10.000 euros, la más pequeña, para organizar cursos en materia de igualdad para los miembros de la Corporación y los directivos del Ayutamiento.