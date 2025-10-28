Yurena Sabio, presidenta del Conseyu de Mocedá de Xixón: "Está de moda poner a los jóvenes para la foto, pero tenemos mucho que decir"

El Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX) sopla las treinta velas que le corresponden, ya que nació en el ya lejano 1995. Aquellos comienzos no los pudo conocer de primera mano, evidentemente, Yurena Sabio Suáres (Gijón, 2000), pero los conoce muy bien como lección de historia al ser la presidenta de la federación de asociaciones juveniles. Sonriente y gran anfitriona, brinda un tour por la sede del Conseyu, con la satisfacción que brinda saber el buen trabajo que se realiza, antes de comenzar un encuentro donde en el que desgrana los pormenores de la exposición por la efeméride (Espacio Astragal, hasta el 7 de noviembre, día que acogerá un acto formal), valora los hitos de la federación y expone qué problemas, de ayer y hoy, preocupan a los jóvenes. Vivienda y empleo siguen ahí.

Treinta años del Conseyu.

Son motivo de celebración, aunque es una cifra en la que el Conseyu deja de ser joven (ríe). Desde que empezó ha sido un espacio en el que los jóvenes hemos alzado la voz y desde el que hemos participado en espacios donde no se nos tenía en cuenta.

Festejan con una exposición.

Y con un acto el 7 de noviembre. Para la exposición no ha sido fácil resumir tantos años de historia y proyectos. Tiene una línea del tiempo donde están los logros y las cuestiones más importantes que hemos reivindicado, de las que muchas están a la orden del día y que seguimos reivindicando; también una parte que recuerda a los voluntarios europeos que han pasado y salido de aquí, al igual que otra relacionada con las iniciativas de cultura. Reseñamos a las entidades que forman parte del Conseyu y se incluye un apartado de salud e igualdad, sobre cómo empezó "Zona clave", que ahora es nuestra campaña estrella del verano que es "Folixaasísí". Y se llama "Conseyu: treinta años de historias", en plural, porque recopila las de todos los que hemos pasado por aquí.

¿Qué hitos destacaría de estas tres décadas?

Me parece reseñable que tratamos de promover la campaña de viviendas compartidas, que ahora es el "Comparte Joven" del Ayuntamiento de Gijón y que permite dar un primer paso a la emancipación donde jóvenes comparten piso. Está muy bien. También "Zona Clave", que empezó siendo de salud y fue muy revolucionario para el momento, con unos folletos llamativos y transgresores. Y la campaña de las Escuelas de Seronda, que eran unos espacios en los que juntar a la gente joven para tratar temas que nos preocupan. Ahora tenemos campañas sobre vivienda, "Aquí no hay quien viva". Este es un problema que lleva treinta reivindicando a y a los jóvenes nos preocupa, más como está la situación en Gijón.

¿Cómo se ve el Conseyu de los comienzos desde la actualidad?

Aunque obviamente no lo viví., se ve muy diferente. La participación en treinta años ha cambiado un montón. Al principio se tomaban más las calles, lo que daba la impresión de ser más reivindicativo al salir con pancartas o lo que procediera. Ahora mismo, las plazas públicas son más las redes sociales. Entonces los entornos de encuentro siguen ahí, pero ahora mismo hay que atender mucho a las redes y hay que estar ahí. Desde que empecé en el cargo, hace año y medio, veo que es fundamental y las campañas que iniciamos están muy centradas en ellas. Es la forma en la que se llega a la gente joven y estamos teniendo bastante alcance con los contenidos que lanzamos.

Hace año y medio de presidenta, pero, ¿cuánto en el Conseyu?

Más (ríe). Somos una federación de asociaciones juveniles. Mi entidad es Estudiantes Progresistas y empecé desde ahí, donde organizamos también el intercambio de libros de texto, que s eme olvidó mencionarlo antes y es otra iniciativa fundamental. Fue la primera vez que se hizo en Gijón. Tenemos en la muestra el cartel de la primera campaña, donde participaron muchísimos colectivos.

¿Qué preocupa más a los jóvenes en 2025?

Recibimos muchas dudas, de todo tipo. Muchas burocráticas, en las que tratamos de facilitar la relación con la Administración, porque, la verdad, es que no es nada amable. Campañas como "La clave es la clave", para echar una mano en cómo sacar la Cl@ve pin o permanente, porque es muy farragoso.El medio ambiente preocupa bastante, la juventud abandera el movimiento contra la crisis climática y hemos creado este año el grupo de esta área, al que ya le tenemos tanto cariño que lo llamamos "grupín", donde se nos ha unido bastante gente, tanto perfiles técnicos como activistas. Salud mental y empleo también nos preocupan mucho. Respecto a lo segundo, tratamos de transmitir a la gente todo lo que nos llega, de trabajar mano a mano con los sindicatos, que también forman parte del Conseyu para todos estos temas.

¿Qué le falta al Conseyu por lograr a corto plazo?

Muchas cosas. No me cansaré de decir que nos escuchen más. Lo comentaba el otro día Andrea Henry, que es la presidenta del Consejo de la Juventud de España, y es que está un poco de moda poner a los jóvenes para las fotos, pero que también tenemos muchísimo que decir en todos los ámbitos. Que nos escuchen más, porque tenemos discurso y contenido trabajado. Y me gustaría, también, agradecer el trabajo de todos los anteriores presidentes, de las comisiones permanentes y de toda la gente que, voluntariamente, ha dedicado su tiempo a participar en el Conseyu antes, ahora y los que vendrán. Porque esto también funciona gracias a muchas horas de trabajo desinteresado.