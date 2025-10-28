Zapico, sobre las viviendas para jóvenes de la parcela de Peritos en Gijón: "Son un hito en la construcción en Asturias"

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, visitó la obra de construcción de 250 viviendas de alquiler para jóvenes promovidas por el Gobierno del Principado en la parcela que albergaba la antigua facultad de Peritos, en Gijón. "Los plazos marchan según la ejecución prevista y los estamos cumpliendo", manifestó satisfecho Zapico a pie de obra; una de la que sacó pecho y definió como "un hito en la construcción de vivienda en Asturias", que si todo marcha según lo previsto "será una realidad" en junio de 2026.

Su argumento se basa en que se trata del primer edificio que se levanta desde la “construcción industrializada”, es decir, se utilizan paneles prefabricados para levantar la estructura, ya que estas piezas configuran la fachada, las plantas y unos tabiques transversales que proporcionan estabilidad interna, además de colocarse las escaleras y los cuartos de baño, también industrializados. Este proceso culmina al llegar a la cubierta de la edificación, que será cuando se realice la distribución de cada vivienda con tabiques de pladur. Este tipo de construcción permite conseguir una mayor eficiencia energética, ya que la correspondiente al muro de hormigón en fábrica es mayor que el tradicional y trae incorporado el aislamiento térmico, lo que se traduce en mejor rendimiento de las instalaciones interiores y resulta más barato.

"Que sea una obra pública la que haya asumido ese instante pionero indica en buena medida los grandes esfuerzos que se hacen desde la Dirección General de Vivienda y la Consejería por situar las políticas de vivienda como prioridad en la agenda política del Gobierno", manifestó Zapico, que realizó un recorrido por los trabajos. Junto a él estuvieron el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, y el segundo teniente de alcaldesa, Jesús Martínez Salvador. Este último precisó que esta semana quedarán adjudicadas las obras pendientes por acometer en el entorno para garantizar las redes de saneamiento y abastecimiento de agua corriente a las viviendas, que estarán destinadas a proporcionar una solución habitacional de alquiler asequible a gijoneses de entre 18 y 35 años.

"Contemplamos los avances de una obra muy importante y de mucho calado para la ciudad de Gijón y que supuso importantes retos para la administración", comunicó Salvador, en referencia a la modificación efectuada por la vía de urgencia al Plan General de Ordenación, que se encuentra entre los "muchísimos trámites" que ha tenido que "agilizar" la administración local a tal efecto.

El segundo teniente de alcaldesa afirmó que desde el Gobierno municipal están "contentos" de que la colaboración leal entre administraciones "sirva para solucionar problemas" como "uno de los más importantes que tiene la sociedad en la actualidad", que es el acceso a la vivienda.

"Ese es el objetivo final que nos movía: facilitar el acceso a vivienda asequible a 250 núcleos habitacionales para jóvenes, algo que es importante y necesario", prosiguió Zapico, antes de entrar en mayor detalle sobre los pormenores de las obras, sobre las que comunicó que el protocolo de construcción permite diferentes estados de ejecución en paralelo, en concreto siete fases.

Entre ellas destacan los cimientos y la ya reseñada, en la que se realiza la colocación de los elementos industrializados. Esta labor arrancó el pasado viernes, en periodo de pruebas, y ha permitido colocar en tan solo cuatro días una docena de paneles estructurales. Estos elementos, de los que hay disponibles una alta cantidad que se van trasladando todos los días hasta las obras, se producen en Aranda de Duero (Burgos).

Una vez coordinados los equipos y depurado el sistema de instalación se podrán colocar entre seis y diez paneles diarios, lo que permitirá que todos ellos estén en su lugar en un plazo estimado de seis meses. La gestión y fabricación de estos equipamientos corresponde al grupo Avitia, división industrializada de Avintia Inmobiliaria, promotora de los nuevos bloques de viviendas.