Actividades y sedes de un Gijón que pone "la mente en verde": del Botánico al Ateneo de La Calzada

"Pon la mente en verde" es el lema bajo el que el Jardín Botánico Atlántico y la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad han unido fuerzas para, en el marco de la Semana de la Ciencia, diseñar un programa de actividades alrededor de los procesos de renaturalización urbana que se están desarrollando en la ciudad. Un programa que incluye actividades y entradas gratuitas al Botánico entre el 6 y el 13 del mes que viene.

"En el Jardín Botánico Atlántico de Gijón llevamos muchísimos años celebrando esa Semana de la Ciencia y en esta ocasión hemos encontrado un aliado perfecto en la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad ¡Qué mejor que aprovechar la ocasión para explicar los proyectos que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento!", resaltaba en la presentación del evento el edil forista Jesús Martínez Salvador, en su condición de responsable del Botánico, y en referencia a Piles Natural y Gijón Ecoresiliente, dos proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y liderados desde Medio Ambiente.

Así, durante estos días, el Botánico exhibirá la exposición "Flores de mi ciudad" y ofrecerá visitas guiadas, además de talleres para escolares de Educación Primaria. También será en el Botánico donde se presente el libro "Edificios como árboles, ciudades como bosques" de Marlén López Fernández con prólogo de Álvaro Bueno y donde se realicen talleres familiares con el juego de mesa de los minibosques de Gijón.

Actividades escolares

Pero el jardín no será el único escenario de esta verde Semana de la Ciencia. Escolares de Secundaria tendrán la posibilidad de participar en la "Ecomisión Xixón" con visitas a La Calzada, Moreda y Viesques para poder ver lo que se ha hecho dentro del plan Gijón Ecoresiliente. Por ejemplo, generar minibosques y corredores ambientales.

Rodrigo Pintueles y Jesús Martínez Salvador con el equipo vinculado a las actividades de la Semana de la Ciencia. / Lne

También van por barrios las conferencias programadas: "Renaturalización urbana: el reto de transformar Gijón" el día 6 a las 19 horas en el Ateneo de La Calzada y "Cirugía fluvial para devolver la vida a nuestros barrios", el día 7 a la misma hora en el centro municipal de La Arena. Son solo algunos ejemplos. Los actos finales se han programado para los días 12 y 13. El 12 a las siete de la tarde en el Antiguo Instituto con la charla "La naturaleza como receta para la salud urbana" y el 13, a la misma hora, en la Escuela de Comercio con la proyección del episodio "El poder de dos palabras" de la serie "Hope! Hay esperanza" del divulgador Javier Peña sobre la crisis climática.

"La concejalía de Medio Ambiente se suma a esta cita con un propósito muy claro: mostrar cómo la ciencia puede transformar nuestras ciudades y acercarlas de nuevo a la naturaleza. Vivimos un momento decisivo. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad nos obligan a repensar nuestros espacios urbanos, a devolverle a la naturaleza el lugar que nunca debió perder", concretó el edil popular Rodrigo Pintueles antes de defender que "en Gijón estamos dando pasos firmes en esa dirección con proyectos que combinan la innovación científica, la planificación ecológica y la participación ciudadana".