Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La importancia de la comunicación efectiva y cómo manejar situaciones complicadas: los alumnos de la Facultad de Enfermería de Gijón completan un taller de humanización

El salón de actos del Hospital Universitario de Cabueñes acoge la jornada

Hospital Universitario de Cabueñes.

Hospital Universitario de Cabueñes. / Juan Plaza / Juan Plaza

Nico Martínez

El alumnado del cuarto curso del grado en Enfermería recibió esta mañana un taller de humanización que ha tenido lugar en el salón de actos del Hospital Universitario de Cabueñes.

La iniciativa, impulsada por la dirección general de Cuidados y Coordinación Sanitaria, en colaboración con la Facultad de Enfermería y el área sanitaria V, tiene como finalidad "fomentar una cultura de cuidado centrada en el respeto y la empatía".

Para sensibilizar a los futuros profesionales sobre la importancia de una práctica asistencial humanizada, el taller se centró en la importancia de la comunicación efectiva a través de la escucha activa, la empatía y la asertividad. Asimismo, se hizo hincapié en el manejo de situaciones complicadas, la gestión emocional, el trabajo en equipo y la gestión del tiempo.

"Esta iniciativa busca no solo mejorar la calidad asistencial, sino también prevenir el desgaste profesional, promoviendo una visión integral del cuidado que sitúe a la persona en el centro de la atención sanitaria", destacaron.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
  2. Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
  3. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  4. Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
  5. Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
  6. La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
  7. Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
  8. Las claves de la investigación por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa cargó el mineral haciéndolo pasar por el de otro barco

La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: "Nunca le hemos oído decir 'no puedo'"

La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: "Nunca le hemos oído decir 'no puedo'"

Los Fresnos, eje de la vida del Llano

Los Fresnos, eje de la vida del Llano

La batería militar de La Providencia, en Gijón, ya está reacondicionada y se podrá visitar el año que viene

La batería militar de La Providencia, en Gijón, ya está reacondicionada y se podrá visitar el año que viene

La importancia de la comunicación efectiva y cómo manejar situaciones complicadas: los alumnos de la Facultad de Enfermería de Gijón completan un taller de humanización

La importancia de la comunicación efectiva y cómo manejar situaciones complicadas: los alumnos de la Facultad de Enfermería de Gijón completan un taller de humanización

El capitán de la Guardia Civil que se define como "una mujer en un mundo de hombres" y ha ganado un premio de poesía erótica: "Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo"

El capitán de la Guardia Civil que se define como "una mujer en un mundo de hombres" y ha ganado un premio de poesía erótica: "Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo"

Arranca el juicio de uno de los casos más mediáticos de Gijón, la supuesta violación grupal de El Carmen: los cuatro acusados portugueses serán los últimos en declarar

Arranca el juicio de uno de los casos más mediáticos de Gijón, la supuesta violación grupal de El Carmen: los cuatro acusados portugueses serán los últimos en declarar

Eduardo Galguera presenta sus poemas eróticos en Gesto

Eduardo Galguera presenta sus poemas eróticos en Gesto

Ciberseguridad con Incibe en El Molinón

Ciberseguridad con Incibe en El Molinón
Tracking Pixel Contents