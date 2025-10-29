La importancia de la comunicación efectiva y cómo manejar situaciones complicadas: los alumnos de la Facultad de Enfermería de Gijón completan un taller de humanización

El alumnado del cuarto curso del grado en Enfermería recibió esta mañana un taller de humanización que ha tenido lugar en el salón de actos del Hospital Universitario de Cabueñes.

La iniciativa, impulsada por la dirección general de Cuidados y Coordinación Sanitaria, en colaboración con la Facultad de Enfermería y el área sanitaria V, tiene como finalidad "fomentar una cultura de cuidado centrada en el respeto y la empatía".

Para sensibilizar a los futuros profesionales sobre la importancia de una práctica asistencial humanizada, el taller se centró en la importancia de la comunicación efectiva a través de la escucha activa, la empatía y la asertividad. Asimismo, se hizo hincapié en el manejo de situaciones complicadas, la gestión emocional, el trabajo en equipo y la gestión del tiempo.

"Esta iniciativa busca no solo mejorar la calidad asistencial, sino también prevenir el desgaste profesional, promoviendo una visión integral del cuidado que sitúe a la persona en el centro de la atención sanitaria", destacaron.