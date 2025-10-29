Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca el juicio de uno de los casos más mediáticos de Gijón, la supuesta violación grupal de El Carmen: “Venimos a defender la inocencia de los acusados”

Los cuatro portugueses acusados y las dos víctimas ya están en la Audiencia Provincial de Gijón

Sorpresa en el comienzo del juicio al anunciarse que los acusados declararán en último lugar

El abogado de los acusados, Germán Inclán, a las puertas del juzgado.

Pablo Palomo

Tres años después arranca el juicio contra los cuatro jóvenes portugueses acusados de violar a dos jóvenes en el barrio de El Carmen, en un hotel durante el verano de 2022. Tanto los cuatro acusados como las víctimas, así como sus letrados, se encuentran en el Palacio de Justicia de Gijón para la primera de las dos sesiones que se celebran en la sección octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón. En el comienzo del juicio se ha anunciado por sorpresa que los acusados declararán en último lugar, por lo que no hablarán durante la sesión de hoy.

El abogado de los acusados, el gijonés Germán Inclán, ha ofrecido declaraciones a su llegada a sede judicial. “Las expectativas son ratificar la inocencia de mis clientes desde el principio que fueron detenidos manifestaron que había habido un encuentro sexual entre ellos y las dos chicas denunciantes, pero que fue siempre consentido en todo momento entonces lo que vamos a mantener la prueba es sólida”, ha afirmado.

Inclán explicó que las “declaraciones de sus clientes son consistentes, al contrario de lo que sucede con las de las denunciantes”. “Esperamos confiar más que en la ley que sabemos cómo es y sabemos quién la dicta en España y donde sale creemos en el derecho y creemos en la aplicación correcta del mismo”, añadió el letrado que confía en una sentencia absolutoria y avanzó que sus cuatro clientes van a prestar declaración.

El abogado explicó que una parte de su defensa se basa en un video de un minuto y 42 segundos donde, dice el abogado, se refuerza la tesis de que lo pasó en el piso turístico de la calle Pedro Duro fue todo consentido. También explicó que las lesiones de las chicas podrían ser compatibles con una agresión, pero “también con otras cincuenta cosas”, expresó el abogado.

Las afectadas del caso en el barrio del Carmen reclaman una pena de 22 años a uno de ellos por agredir a las dos chicas y de 14, 5 y año y medio para los otros tres procesados portugueses.

